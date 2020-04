Von der Leyen: saame ka koroonakriisis suvepuhkust nautida

"Ma usun, et me leiame nutikad lahendused, kuidas suvepuhkusele minna. Võib-olla pisut erinevad, teistsuguste hügieenimeetmetega, pisut suurema sotsiaalse distantsiga, kuid on seda on muljetavaldav näha, et me leiame lahenduse," vahendas Politico von der Leyeni sõnu Portugali väljaandele Expresso.

Von der Leyeni toon oli seekord märksa positiivsem kui nädal varem, kui ta leidis, et inimestel ei tasuks veel suvepuhkusi broneerida ning eakamaid inimesi tuleb võib-olla isoleerituna hoida kuni aasta lõpuni.

Komisjoni president ütles pühapäeval avaldatud usutluses, et see on hea, et liikmesriigid on alustanud piirangute leevendamist, aga hoiatas samas valitsusi, et karantiinist väljumine peab käima ettevaatlikult ja samm-sammult.

Eelmisel nädalal avaldas Euroopa Komisjon liikmesriikidele soovitused, kuidas koordineerida piirangutest väljumist.

"On keeruline prognoosida, mis järgmised kuud toovad, aga ma näen, et me oleme hakanud õppima koos viirusega elama," rääkis von der Leyen, lisades, et on muljetavaldav, kuidas on leitud lahendusi, mis lubavad mitmetel majandussektoritel tööd jätkata.

Kommenteerides Euroopa Komisjoni tegevus koroonakriisis, tunnistas von der Leyen, et kriisi alguses olid mõned "kriitilised momendid", kuid "pärast mõnda päeva mõistsid riigid, et ei suuda kriisiga üksinda hakkama saada" ja koostöö paranes.

"Me näeme nüüd Rumeenia arste ja Poole meditsiiniõdesid Itaaliale appi minemas, Prantsusmaa haigete ravimist Austrias ja Luksemburgis, me näeme, kuidas Saksamaa saadab hingamisaparaate Hispaaniasse," rääkis von der Leyen. "See on Euroopa, mida ma armastan," lisas ta.

Komisjoni president lükkas tagasi väited justkui oleks koroonakriis seadnud Euroopa Liidu eksistentsi ohtu nagu mõned liidrid, näiteks Portugali peaminister Antonio Costa oli väitnud, kui ta tõstatas küsimuse enim kannatada saanud riikide aitamise. "Ei, ma arvan, et me oleme näidanud, et suudame kasvada selles kriisis ja oleme jälle koos," ütles von der Leyen.