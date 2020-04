Popov: Kuressaare haigla võidab patsientide mandrile toomisest

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul otsustati Kuressaare haigla patsiendid mandrile ravile tuua eelkõige soovist taastada ülekoormatud haiglas normaalne töörütm ning anda personalile võimalus hinge tõmmata. Kuigi Kuressaare haiglale tänane otsus ei meeldi, kinnitab dr Popov, et protsessile eelnenud läbirääkimised olid üsna sõbralikud ja rahumeelsed. "Ma usun, et see ei ole mingi tõsine probleem, mida me peaksime arutama," ütles ta intervjuus "Aktuaalsele kaamerale".

Kuressaare haiglas hakkas viirus levima siis, kui patsiendid jäid kohapeale ja neid ei toodud enam Pärnu haiglasse või mujale mandrile ravile. Midagi läks siis ju valesti?!

Me alguses ootasime suuremat patsientide lainet mandril ja valmistusime ette selleks, et hospidaliseeritute arv hakkab kasvama nii Tallinnas, Pärnus, Tartus, igal pool. Me sõna otseses mõttes ootasime lahingut. Siis Kuressaare haigla pidi võitlema osaliselt iseseisvalt, osaliselt mandril asuvate haiglate abiga, sest patsientide transport toimus kogu aeg. Kõige raskemad patsiendid suunati alati edasi kõrgema etapi haiglatesse.

Nüüd me mõtleme selle peale, et kuna olukord ei ole nii kriitiline, siis ei ole väga mõttekas, et Kuressaare haigla üldhaiglana on täidetud patsientidega ja puuduvad reservid. See tähendab ju seda, et inimesed töötavad seal suure ülekoormusega. Kui patsientide arv kasvab, siis isikukaitsevahendite kasutamine kasvab, kasvavad riskid seoses sellega. Mida rohkem inimene on väsinud, seda suurema tõenäosusega ta teeb vigu. Sellega peab arvestama.

Ma usun, et nüüd, kui selline otsus on meie poolt vastu võetud, saab personal puhata, patsiendid saavad ravi mugavamates tingimustes, kus ei ole palatis väga palju patsiente. Meditsiinilise abi tingimused on paremad kõrgema etapi haiglas. Lisaks sellele saab Kuressaare haigla taastada normaalse töörütmi. Kuna nüüd on kohapeal olemas analüüsivõimekus, siis saab teste teha kohapeal. Saab patsiente jagada puhta ja saastunud gruppide vahel. Ma usun, et sellest võidavad kõik, aga eelkõige patsiendid, aga ka inimesed, kes töötavad Kuressaare haiglas.

Pressiteade oli hästi positiivne, te lähete Kuressaare haiglale appi, tahate nende töörütmi taastada, ometigi haigla ravijuht dr Edward Laane ei ole selle poolt, et patsiente mandrile tuua. Pressiteatest jäi mulje, et temaga on kooskõlastatud, nüüd tuleb välja, et ta on ristivastupidisel arvamusel.

Me kindlasti lepime kokku kolleegidega Kuressaare haiglast, see ei ole üldse küsimus. Protsessile eelnenud läbirääkimised olid üsna sõbralikud ja rahumeelsed. Ma usun, et see ei ole mingi tõsine probleem, mida me peaksime arutama. Me kõige pealt arvestame patsientide sooviga, kas nad soovivad jätkata ravi teises haiglas. Me arvestame raviarstide arvamusega, kui tehakse otsus, kas haige tuleb suunata edasi või mitte. See on konsiiliumi töö, kui arstid saavad kokku, vaatavad, mis seisundis on patsient, räägivad temaga, arutavad kliinilisi juhtumeid, hindavad analüüside vastuseid ja siis omavahel konsensuslikult arutades otsustavad, kes patsientidest võidab edasi suunamisest.

Miks siis dr Laane teie ettepaneku vastu on, kui te olete temaga kõik sõbralikult läbi arutanud?

Ma pean tunnistama, et ma ei tea, miks dr Laanele see ei meeldi, aga ma usun, et tema personal kindlasti võidab sellest, kui saavad natukene vähema koormuse, sest mõned patsiendid hakkavad liikuma saarelt mandrile. Võib öelda, et nad saavad rohkem hingata selles raskes lahingus, saavad rohkem puhata ja teha vähem vigu. Me kindlasti leiame ühise keele selles osas, sest meie soovime aidata kolleege. Ega me ei taha kedagi Saaremaalt vägisi ära viia, see ei ole üldse meie plaanis. Kuressaaret aitab kaitseväe välihaigla ja me peame planeerima selle töö lõpetamist. See kõik on strateegiline protsess, millega tuleb edasi liikuda.

Kuna välihaigla on pooltühi, siis tekib küsimus, miks neid patsiente mandrile tuua, võiks nad ju sinna üle viia ja kohapeal ära ravida?

Välihaiglal on omad piirangud. Eelkõige on välihaigla mõeldud traumahaigete raviks. Voodid tavalises statsionaaris on kordades mugavamad kui välihaiglas, sellega peab arvestama. Väga pikaks ajaks patsiendid sinna ei saa jääda. Välihaigla on ajutine lahendus ja me mõtlesime kasutada siis, kui patsientide arv hakkab ületama Kuressaare haigla võimekust.

Kuna me praegu näeme, et olukord muutub stabiilsemaks, siis on õige aeg mõelda, et välihaigla funktisoon on ennast täitnud ja kõik meie soovid on realiseeritud. Siis me saame mõelda sellele, millal nad saavad startida tagasi. Aga selleks peab esiteks olema tagatud patsientide hospidaliseerumise osas ilus stabiliseerumistrend. Teiseks peab Kuresaare haiglal olema hea võimekus patsientide vastuvõtmiseks, nende jaotamiseks gruppidesse, lisaks puhas ja saastunud tsoon ning alles siis saab välihaigla lahkuda saarelt.

Kuuldavasti see ei ole esimene kord, kus dr Laanel on meditsiinistaabist erinev arvamus.

Aga ma pean ütlema, et me dr Laanega alati leiame ühise keele. Me alati rääkides saame aru, et meie tahtmine on üks ja sama, meie soovid on samad, me tahame aidata meie patsiente.