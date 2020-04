Praegu on Tartu linnal tudengitega kokkulepe, et Pirogovi pargis võib 15. märtsist 15. oktoobrini avalikult päevasel ajal kesvamärjukest nautida. Nii on juba 2000. aastate algusest saadik pargis seltsielu kihanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriolukorra ajal on aga linnaametnikud märganud, et noortel on harjumus ka praegu pargis koguneda. Et viiruse levikut piirata, soovibki linn eriolukorra lõpuni platsil alkoholi tarbimise keelu taastada. Eelnõuga tahetakse õigust kehtestada alkoholikeeld ka muul ajal.

"Kuivõrd volikogu töötsükkel ikkagi on üsna pikk - üks kuu - ja näiteks see avalikust huvist tulenev olukord võib-olla hea näide ongi lastekaitsepäev, kus kesklinnas on väga palju lastele pühendatud üritusi, lapsi liigub sel ajal kesklinnas palju, on üsna loogiline ja arusaadav, et samal ajal kesklinnas alkohoolseid jooke ei tarbita," selgitas linnapea Urmas Klaas.

Ta lisas, et selliseid keelupäevi ei tule kindlasti palju.

Politsei sõnul on Pirogovi pargis eriolukorra ajal probleeme olnud vähe. Tartu jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Sõmera nentis aga, et iga piirang, mis aitab kaasa viiruse levikule piiramisele, on vajalik.

"Kaks juhtumit on praegu olnud, kus on politseile tulnud väljakutse - 20. märtsist ja 8. aprillist, kus vähe suuremad seltskonnad seal platsil olid ja politsei nad laiali saatma pidi," rääkis Sõmera.

Pirogovi pargi ja tudengite ajalugu tundev Kaarel Vanamölder ütles, et sümbolpaigas alkoholi keelustamine ei heiduta tudengeid.

"Tudengid on nutikas eluvorm ja sellega ei ole üldse mingisugust küsimust. Pigem linnavalitsus ise kaotab võib-olla enda mainest natukene, andes mõista, et me ei usalda teid. Tudengid selles mõttes ei jäta oma üritusi pidamata ja nad võib-olla kolivad kuhugi mujale, Toome on suur ja lai," rääkis Vanamölder.

Tartu volikogu arutab eelnõud 23. aprilli e-istungil.