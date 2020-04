Euroopa Parlamendi täiskogu istung leiab taas aset Brüsselis, mitte Strasbourgis ja ka Brüsselis on tavatult vaikne nii maja ees kui ka majas sees, enamus parlamendi liikmeid teeb tööd kodudest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Parlament annab suure tõenäosusega heakskiidu komisjoni ettepanekutele kasutada veel praegusesse eelarveperioodi järelejäänud raha parimal äranägemisel kriisi leevendamiseks. Olulisem on aga tulevik ja parlament kutsub üles parandama Euroopa Liidu kriisivalmidust ning kokku leppima majanduse taaskäivitamise programmis.

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet (RE) leiab, et raha selleks peaks tulema Euroopa Liidu eelarvest ja selgetest laenudest, mitte ühtsete võlakirjade käikulaskmisest.

"Puhtalt seda võlakirjade küsimust sellisel kujul, kus kõik liikmesriigid garanteerivad, aga mõned saavad sellest kasu, sellist skeemi mina ei toeta. Kusjuures on veel lahtine ka seesama tasakaalupunkt, et see neid riike, kes on täna raskemas finantsilises olukorras, ei lööks mõne aasta pärast kõvemini," ütles Paet.

Lisaks Urmas Paetile oli Eesti rahvaesindajatest Brüsselisse kohale tulnud Riho Terras (Isamaa). Terras peab samuti majanduses lahenduseks järgmist pikaajalist eelarvet, toetused peavad kiiresti väikeettevõtjate ja põllumeesteni jõudma ja Euroopa peab parandama oma kriisivalmidust.

"Tuleb vaadata üle kriisi jälgimise mehhanismid. Tuleb vaadata üle kriisivarud, kuidas kriisi ajal toimida, sest kõik need asjad tegelikult ei toiminud. Ärkamine võttis aega, sest et seda ei olnud läbi harjutatud. Ja tuleb vaadata, kas need kriisivarud on toodetud Euroopas või peame jälle mööda maailma taga otsima," rääkis Terras.

Kodust parlamendi töös osalev Yana Toom (KE) on koroonavõlakirjade usku. Toom tahaks näha ka suuremat ühtsust tervishoiu korraldamisel.

"Mina ootaksin seda, et liikmesriigid saaksid oma õppetunni kätte ja loovutaksid veel osakese oma suveräänsusest selle nimel, et tekitada mingisugusedki ühtsed tervishoiustandardid. Kui need oleksid olnud, siis sellist surmade arvu nagu me praegu näeme näiteks Itaalias - see ei oleks võimalik lihtsalt," sõnas Toom.