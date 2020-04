"Jah, tõsi on see, et keegi polnud selleks valmis. Tõsi on ka see, et liiga palju oli neid, kes ei olnud Itaaliat valmis alguses aitama. Ja selle eest on õige, et Euroopa palub südamest vabandust. Aga vabandamine on põhjendatud, kui see ka midagi muudab ning tõde on ka selles, et ei läinud palju aega, kui kõik mõistsid, et peame kaitsma üksteist, et kaitsta ennast," sõnas von der Leyen, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna juht Hans Kluge ütles, et Euroopa on endiselt viiruse tormi keskmes.

Kuigi mõnes viirusest muserdatud riigis on näha optimistlikke märke, kasvab nakkusjuhtude arv Euroopas endiselt.

Kluge kutsus riike üles põhjalikule kontrollile enne kui hakatakse piiranguid leevendama.

Seni ei ole Hispaania ega Itaalia, mis on Euroopas kõige rohkem kannatanud, piiranguid veel märkimisväärselt leevendanud. Mõlemas riigis on nakatunute päevane arv hakanud vähenema, kuid tuvastatud juhtumeid on kokku üle 340 000.