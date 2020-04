Plaaniline ravi haiglates võib taastuda järgmise nädala alguses

Piirangute leevendamist ootavad nii arstid kui patsiendid, sest eriolukorras ootele pandud plaaniliste operatsioonide ja eriarstide visiitidega ei saa liiga pikalt oodata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eratervishoiuasutuste liidu juhatuse liige ja erahaigla Fertilitas juhataja Ivo Saarma sõnul ei asenda telemeditsiin ehk kaugvastuvõtt absoluutselt arsti vastuvõttu. "Seal võib ka eksida, seal võib ka valesid otsuseid teha. See kõik tähendab seda, et selline pikk viivitamine võib viia hiljem komplikatsioonideni," märkis ta.

Erahaigla Fertilitas sulges eriolukorras kaks oma polikliiniku filiaali, suletud on operatsiooniblokk ning haigla pakub praegu vaid 20 protsenti oma võimalustest ning sedagi suurte piirangutega, ütles Saarma. Millal ja kuidas plaanilise raviga jätkatakse, seda praegu alles arutatakse.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütles, et need otsused võivad saada tehtud järgmise nädala alguses, kui ei juhtu hüppelist juhtude ja hospitaliseerimiste arvu kasvu nädalavahetusel.

Kui plaanilise ravi jätkamise otsus tehakse, siis puudutab see kõiki meditsiiniasutusi perearstidest haiglate ja hambaarstideni. See ei tähenda aga, et seni pausile pandud ravi jätkub otsekohe. Paluste sõnul taastub plaaniline ravi järk-järgult ja erinevates valdkondades tuleb teha ettevalmistusi, et see toimuks turvaliselt.

"Kui nad (haiglad – toim.) jälle hakkavad neid plaanilisi tegevusi tegema, avavad oma vastuvõttudele registreerimise, see kõik ei käivitu kindlasti päevapealt. Nad ise on hinnanud, et võib-olla ühe nädala jooksul on nad võimelised taasavama kõike," rääkis Paluste.

Ivo Saarma ütles, et ka erialati on ka koroonaviiruse riskid erinevad. Tema sõnul on riskid suuremad näiteks hambaravi ning kõrva-, nina- ja kurguhaiguste puhul.

"Siin on terve rida eritingimusi, mida tuleb veel jätkuvalt arvestada, ja oluline on ka loomulikult isikukaitsevahendite olemasolu ja reeglite täitmine, mis kätkeb tegelikult mõlemat poolt, nii patsienti kui arsti," lausus ta.

Terviseameti staabis töötatakse välja kriisist väljumise juhist haiglatele, erameditsiiniasutustele, hambaarstidele ning perearstidele. Reedel arutab eriarstiabi jätkamist ka valitsuse komisjon. Otsuse teeb terviseamet. Kui aga haigestumine suureneb, lükkub kõik edasi.