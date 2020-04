USA kosmoseväed teatasid, et olid kolmapäevasest katsetusest teadlikud, jälgisid selle kulgu ning märkisid, et see kujutab endast "reaalset, tõsist ja üha kasvavat kosmose militariseerimise ohtu". Venemaa ei ole ise ballistiliste rakettide ja satelliitide vastase relvasüsteemi A-235 PL-19 Nudol katsetusest teatanud, kirjutas The Times.

"Venemaa raketikatsetus näitab järjekordselt, et oht Ühendriikide ja liitlaste kosmosesüsteemidele ona reaalne, tõsine ja suurenev," ütles USA kosmosevägede juhataja, kindral John W "Jay" Raymond. "Ühendriigid on valmis ja pühendunud heidutuseks, et kaitsta agressiooni eest meid ja meie liitlasi ning USA huve vaenuliku tegevuse eest kosmoses," lisas kindral.

USA kosmoseväed on esimene uus väeliik, mis Ameerika Ühendriikides alates 1947. aastast on moodustatud, korralduse selleks andis eelmisel aastal president Donald Trump.

USA kosmoseväejuhatuse teatel on Vene rakett suuteline hävitama madalal orbiidil lendavaid satelliite, selle lennu-ulatus on umbes 2000 kilomeetrit.

Vene raketikatsetus järgnes sellele, kui kindral Raymond oli kaks kuud tagasi süüdistanud Venemaad kahe sõjaväesatelliidiga USA luuresatelliidi jälgimises. USA hinnangul loob Venemaa endale võimekust provotseerida Ühendriikide relvajõude lisaks merel ja õhus toimuvatele pisikonfliktidele nüüd ka kosmoses.

Venemaa on teadaolevalt Nudoli ralvasüsteemi katsetanud juba alates 2015.-2016. aastast. 2018. aastal korraldati raketi start transportöörilt Plessetski kosmodroomilt.

Moskva on Nudoliga seoses rõhutanud, et see on eelkõige raketitõrjesüsteem, mitte satelliitide-vastane relv.

Satelliitide allatulistamise võimekus on ka USA-l, Hiinal ja Indial.