Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

Vene mandritevahelise raketi Sarmat start Plessetski polügoonilt 2022. aasta 20. aprillil.
Vene mandritevahelise raketi Sarmat start Plessetski polügoonilt 2022. aasta 20. aprillil.
Välismaa

Venemaa relvajõududel ebaõnnestus eelmisel nädalal korraldatud mandritevahelise ballistilise raketi katsetus, kui see kümmekond sekundit pärast starti Orenburgi oblastis asuval polügoonil õhus põlema süttis ja maapinnale kukkudes plahvatas.

Juhtum leidis aset Kasahstani põhjapiiri lähistel Jasnõi polügoonil, kus asuvad nii kosmodroom kui ka Venemaa strateegiliste raketivägede baas. See on üks väheseid rajatisi riigis, mis on võimeline välja laskma kaugmaarakette, sealhulgas tuumalõhkepeadega varustatud mandritevahelisi ballistilisi rakette.

Rakett tõusis umbes 200–400 meetri kõrgusele, enne kui õhus põlema lahvatas ja maapinnale kukkudes plahvatas, jättes endast maha nähtava lilla mürgise pilve, kirjeldas väljaanne defence-blog.com.

Sõjandusuudiste väljaanne Defense Express teatas, et pilve värvus on iseloomulik mürgistele raketikütustele, mida kasutatakse teatud Nõukogude Liidus loodud raketisüsteemides.

"Selline värvus on omane ainult rakettidele, mis kasutavad üsna mürgist kütust – lämmastiktetraoksiidi ja asümmeetrilist dimetüülhüdrasiini, paremini tuntud kui amüül ja heptüül," öeldi Defense Expressi artiklis. Need hüpergoolsed kemikaalid on levinud rasketes vedelkütusel töötavates mandritevahelistes ballistilistes rakettides, näiteks R-36M2 Vojevoda, mida läänes tuntakse laialdaselt kui Satan, ja uuemates süsteemides nagu RS-28 Sarmat, mida Venemaa on reklaaminud oma järgmise põlvkonna strateegilise raketina.

Ebaõnnestunud katsetuses kasutatud raketi täpne tüüp pole veel kinnitust leidnud. Defense Expressi analüütikud märkisid, et rikke profiil sarnaneb varasemate Sarmati raketiga seotud õnnetustega, väites, et see võis olla Sarmati raketi katsetus.

Defense Express meenutas, et 21. septembril 2024 plahvatas eelmine Sarmat katsetuse ajal Plessetski kosmodroomi stardišahtis, hävitades selle infrastruktuuri.

Teised piirkondlikud allikad on väitnud, et ebaõnnestunud katsetuses võis hävida ka rakett R-36M2 Vojevoda, mis on jäänud piiratud ulatuses Venemaa strateegiliste raketivägede relvastusse, kuid mille eluea pikendamise tegevused on hilinenud.

Venemaa sõjaväe esindajad on keeldunud juhtumit kommenteerimast, hoolimata pealtnägijate videotest ja lähedalasuvate elanike teadetest sotsiaalmeedias, kes nägid ja salvestasid ebaõnnestunud stardi.

Lilla suitsu nägemine on eriti murettekitav, kuna hüpergoolsed raketikütused kujutavad endast äärmiselt suurt ohtu inimestele ja keskkonnale. Nagu Defense Express märkis, on "heptüülil tugev toksiline ja mutageenne toime ning see on suurtes kontsentratsioonides surmav". Need ühendid võivad saastata pinnast, vett ja õhku, mille mõju püsib kaua pärast õnnetust.

Ebaõnnestunud katsetus toimus ajal, mil Venemaa on intensiivistanud strateegilist propagandat oma tuumarelvade kohta ja teatanud mitmete pikamaarakettide moderniseerimisest. Kreml on korduvalt esitlenud selliseid süsteeme nagu Sarmat oma tuumatriaadi tulevaste tugisammastena, kuid nende katsetuste ebaõnnestumised seavad kahtluse alla nende tuumarelvade kasutusse võtmise ajakava ja operatiivse valmisoleku.

Toimetaja: Mait Ots

