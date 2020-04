Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu teatas sotsiaalmeedias, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme kutsub ta valitsusest tagasi.

"Täna (reede - toim) hommikul helistas mulle Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme ning andis teada, et kutsub mind ministriametist tagasi, kuna "koostöö ei suju ning ka erakond ei ole rahul"," kirjutas Karu.

Karu lisas, et "EKRE fraktsiooni toimekate liikmete toetuse ning koostöövalmiduse valguses tekitab nii see väide kui ka eriolukorra kontekstis vastutustundetu otsus hämmingut, kuid loomulikult on erakonna esimehel õigus käituda oma tõekspidamiste ning parema äranägemise järgi".

Karu lisas, et ta on üritanud kontakti saada peaminister Jüri Ratasega, kuid teda pole õnnestunud tabada.

"Kui see nädal peaks tõepoolest olema minu viimane nädal EKRE-le määratud väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri rollis, siis loodan vähemalt seda, et siiski ilma viivituseta jõuavad abi vajavate Eesti ettevõtjateni viimaste nädalate päevade ja õhtute põhifookuses olnud toetusmeetmed," märkis Karu ja tõi näidetena välja KredExi ja EAS-i laenud ja toetused.

Kuigi Kaimar Karu oli EKRE minister, ei astunud ta erakonna liikmeks. Ministriks sai Karu 2. novembril pärast seda, kui Kert Kingo astus ametist tagasi.

Põlluaas: ettepanek Karu välja vahetada ei tekkinud üleöö

EKRE aseesimees Henn Põlluaas ütles ERR-ile, et Karuga on mitmeid kordi räägitud meeskonnatöö tähtsusest ja erakonna sihtidest kinni pidamisest.

"See ettepanek, et ta välja vahetada ei ole tekkinud üleöö ja see ei ole ka seoses praeguse kriisiga," ütles Põlluaas.

"Erakond ja kõik erakonna ministrid peavad töötama meeskonnana ja isekeskis kõik küsimused läbi arutama ja ühiselt edasi minema. Kui see meeskonna töö ei toimi ja jääb kellegi taha toppama, siis tulebki vaadata personaalia küsimusi," lisas ta.

"Karuga on mitu korda sellest probleemist räägitud ja tulemust ei ole kahjuks olnud ja nüüd me olemegi sellises hetkes, et EKRE peab ministri välja vahetama," ütles Põlluaas veel.

"Selge on, et kõik ministrid peavad töötama koostöös ja vastavalt erakonna suunistele ja kõik küsimused arutama isekeskis läbi, enne kui nad sellega tulevad mingite teemadega kas avalikkuse ette või valitsuse ette ja valitsuse nõupidamistele. No ei saa olla sellist ministri poolt soleerimist ja arvamist, et ta on üksik persoon," märkis Põlluaas.

Põlluaas märkis, et uus ministrikandidaadiga on räägitud ja tõenäoliselt tuleb ta EKRE ridadest. "Ta on täiesti kompetentne selles ametis ja väga hästi teab, mida ministritöö tähendab," lausus Põlluaas.

Helme: Karu ministriportfell oli "ametnike partei" käes

EKRE teine aseesimees ja rahandusminister Martin Helme sõnul ei tekkinud Karuga usalduslikku suhet.

"Erakonna valijad, liikmed ja juhid ootavad, et erakonna ministrid viiks ellu koalitsiooni ja erakonna poliitikat. Praegu kippus aga nii olema, et IT ja väliskaubandusministri portfell oli mitte EKRE vaid Ametnike Partei käes;" kommenteeris Helme sotsiaalmeedias.

EKRE esimees Mart Helme ütles, et erakonna liikmeskonnas on Karu tegevus tekitanud arusaamatust ja küsimusi.

"Me eeldame, et kõik meie erakonna ministrid tegutsevad kooskõlas erakonna toetajate väärtuste ja seisukohtadega, kaasa arvatud sellistes küsimustes nagu immigratsioon, võõrtööjõud, e-valimised ja postiteenuse tagamine maapiirkonndades," rääkis Mart Helme.

Mart Helme sõnul on EKRE uueks ministrikandidaadiks Helme praegune nõunik siseministeeriumis Raul Siem.

Peaminister Jüri Ratas teatas, et teeb president Kersti Kaljulaidile ettepaneku Kaimar Karu ametist vabastamiseks, kuna see ametikoht valitsuses on EKRE täita.

"Vestlesin täna Kaimariga ning tänasin teda valitsuses tehtud pühendunud ja professionaalse töö eest. Soovin talle ka südamest edu järgmistes väljakutsetes, olgu need siis poliitikas või väljaspool seda," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

EKRE allikad on ERR-ile kinnitanud, et Karu ministritool hakkas kõikuma juba kaks kuud pärast ametisse astumist, kui ta jättis koos majandus- ja taristuministri Taavi Aasaga (KE) kooskõlastamata välismaalaste seaduste muudatused.

Samuti heideti talle erakonnast ette nõrkust Eesti Posti juhtimisel ja ettevõtte tegevjuhtkonnale liiga suure otsustusõiguse jätmist.