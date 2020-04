EKRE esimees ja siseminister Mart Helme kinnitas ERR-ile, et esitab uueks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks oma nõuniku Raul Siemi.

Helme ütles, et Siem on juba kohtunud ka peaminister Jüri Ratasega, kes viib Kadriorgu paberi Kaimar Karu lahkumise ja Siemi ametisse asumise kohta.

"Raul Siem on läbiproovitud inimene, tal on pikk poliitiline kogemus, pikk staaž erakonnas ja ta on inimene, keda ma läbi ja lõhki usaldan," ütles Mart Helme.

Juurataustaga siseministri nõunik Raul Siem on ka EKRE esindaja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis (ERJK).

5. juunil 1973 sündinud Siem on EKRE liige alates 2. augustist 2016. Ta oli 2017. aasta kohalikel valimistel EKRE esinumber Rae vallas. Siem sai 164 häält ja osutus valituks Rae vallavolikogusse.

Reede ennelõunal teatas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar karu, et EKRE esimees Mart Helme on otsustanud ta ministriametist tagasi kutsuda. Karu ei olnud EKRE liige.

Raul Siem jurist ja ettevõtja, kes on üle 20 aasta tegutsenud tippjuhtimise ja õigusvaldkonnas. Ta on ekspert tsiviilõiguse, maksuõiguse, tolliõiguse ja andmekaitse alal. Ta on olnud tegev nii uute transiidikoridoride, tehaste kui ka mitmete riiklikult oluliste IT-projektide juures, teatas EKRE pressiteate vahendusel.

