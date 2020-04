Raul Siem: Kaimar Karu tegi oma tööd hästi ja hoolsalt

"Ma arvan, et Kaimar Karu on teinud oma tööd piisavalt hästi ja hoolsalt. Mul ei ole Kaimar Karu osas hinnangut, et ta oleks teinud oma tööd kuidagi halvasti," ütles Siem.

Siem saab olema neljas infotehnoloogia- ja väliskaubandusminister viimase aasta jooksul. Siemi sõnul ei näe ta selles probleemi ega karda ametisse astuda. "Mul on piisavalt palju kogemusi, piisavalt palju tööalaseid võite. Ma arvan, et ma inimesena suudan leida lahendusi. Me oleme täpselt nii tugevad, kui on meie meeskonnad. Ma arvan, et me suudame hea meeskonna, hea sünergia tekitada ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ja ühiselt edasi minna," rääkis ta.

Eriolukorras eraettevõtete päästmise kohta märkis Siem, et otsused tuleb teha ühiste standardite alusel. Bolti kohta märkis ta, et ei saa tekkida olukorda, kus riik eelistab üht ettevõtet lihtsalt teisele, põhjendades seda sellega, et üks ettevõte oli meediamaastikul häälekam kui teised.

Tallinki aitamine on Siemi sõnul teine lugu, sest tegu on suurettevõttega, kellest sõltuvad paljud. "Me peame vaatama suurt pilti – Tallink ei ole meil väike mutrikene, Tallink on väga suur tööandja, temast sõltuvad väga paljud inimesed, väga paljud ettevõtted. Ma arvan, et keskenduda väga suurtele ettevõtetele on antud juhul õige," märkis Siem.

Võõrtööjõu kohta ütles Siem nagu ta erakonnakaaslasedki, et Eestis on tööpuuduse kasvades võtta kohalike hulgast vajalikke töökäsi. "Meil on täna üle 40 000 töötu, neid lisandub, prognooside järgi on meil võib-olla 100 000 töötut ehk tööjõudu on meil väga palju. Suuname sinna," ütles Siem.