"Me peame arvestama sellega, et tegemist on poliitilise ametikohaga ja siin peab kindlasti arvestama poliitiliste suunitlustega, koostööga erakonna ja fraktsiooniga. Et selles mõttes on õigus küll, jah," ütles Siem "Tervisioonis" vastuseks küsimusele, kui palju ta saab ministriametis ise mõelda või kui palju peab EKRE juhtide korraldusi järgima.

Siem ütles ka, et kavatseb erinevalt oma eelkäijatest sellel ministrikohal jääda ametisse pikemalt. "Ministriamet on paraku selline, et nagu öeldakse - ei me ette tea. Aga ma arvan, et kui teha oma tööd hästi, hoolikalt, innukalt, oma sise- ja südametunnistuse järgi, siis ma usun, et kõik läheb hästi," leidis ta.

Vastates küsimusele võõrtööjõu kohta, juhtis Siem tähelepanu, et Eestis võib peagi olla 100 000 töötut ning juba on inimesi, kes on avaldanud soovi minna tööle põllumajandusse, kus töökäsi napib.

"Tänane eriolukord ju kestab veel pikka aega ja prognoositakse lausa 100 000 töötut. Ehk siis meil on äärmiselt palju väga tublisid ja hakkajaid inimesi. Ja mul on väga palju signaale ka selle kohta, et inimesed lähevad meelsasti ka põllumajandussektorisse töötle. Mis puudutab võõrtööjõu küsimust, siis ma pigem lihtsustaksin seda - räägiksime pigem tööjõust," rääkis Siem.



Küsimusele, mida peab tegema ehitusettevõtja, kelle töövõime oleneb võõrtööjõust, vastas Siem: "Ma arvan, et turg teeb oma korrektuurid" ning täpsustavale küsimusele, kas see võib tähendada ettevõtte pankrotti, kordas Siem: "Turg teeb oma korrektuurid".

Rääkides riigitoetustest ettevõtetele, ütles Siem, et kõik, kes mahuvad väljatöötatud kriteeriumide alla, need ka toetust väärivad. "Ma arvan, et siin on väga meelevaldne hakata tegelema selliste küsimustega, et kes vajab ja kes ei vaja," lisas ta.

Küsimusele, kas Bolt vajab, vastas Siem: "Kui Bolt kriteeriumide alla mahub, siis loomulikult." Täpsustavale küsimusele, et praeguse seisuga vist ei mahu, tõdes Siem: "Nii nagu te ütlete."

Selle kohta, kas Tallinki laen peaks tulema riigi käest või turult, ütles ministrikandidaat: "Mul on raske öelda, kas ta peaks selle saama riigi käest või turult. Mõista tuleb seda, et me peame hoidma ettevõtteid, mis on majanduslikult Eesti riigi jaoks ja tööandjana äärmiselt olulised ja väga suure fiskaalse tähtsusega. Nii et erinevad võimalused on alati olemas ja selle nimel me töötame."

Siem rääkis ka, et tema hinnangul maailm muutub täna kiiresti ning ka väliskaubandus, eksport, transiidisektor ja muud majandussektorid ei ole peagi enam sellised nagu olid veel kaks-kolm kuud tagasi. "Kõik muutuvad ja tänasel hetkel kõik otsivad oma kohta - kuhu ennast selles transiidiahelas positsioneerida. Ma usun, et me peame äärmiselt palju tegema täna ka seda tööd läbi EAS-i , et leida ka Eesti ettevõtetele see kõige sobilikum koht."

Siem ütles, et tema meeskond on praegu komplekteerimisel, aga jättis enda teada, kes sellesse kuuluma hakkavad.

Reedel ametist vabastatud parteitu Kaimar Karu asemel uueks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadiks esitatud Siem kohtub esmaspäeva pärastlõunal Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga, kes ta ministriks peaks nimetama.

Seni töötas Siem siseministri ja EKRE esimehe Mart Helme nõunikuna.