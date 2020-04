Karu sõnul teatas EKRE esimees Mart Helme reede hommikul talle telefoni teel, et on teinud otsuse, et ta kutsub Karu tagasi, sest koostöö ei suju ja ühtlasi on etteheiteid ka erakonna poole pealt.

"Ta palus mul otsustada, kuidas soovin edasi liikuda, ütlesin, et helistan peaministrile, mida ma hommikul ka tegin. Peaminister küsis hommikuse vestluse kohta. Arutasime olukorda ja pall jäi tema kätte," rääkis Karu "Ringvaates".

Karu sõnul pole ta siiani täpselt erakonna etteheidete sisust aru saanud. "Kui ma täpselt teaks, siis oleks päris hea. Hommikuses kõnes olid ühed põhjendused. (Jah, suhtlemine oli) konarlik, seda võib öelda küll, aga mitte midagi sellist, mis oleks takistanud tööd või ühegi ülesande täitmist," ütles Karu.

Karu sõnul jääb arusaamatuks etteheide, et ministeeriumis ei teindu otsuseid tema, vaid ametnikud.

"Kui etteheide on see, et ministri portfell on ametnike käes, siis on see etteheide arusaamatu. Kui me MKM-i spetsialistidega lahendusi koos välja mõtleme ja see on tõlgendatav kui portfelli käest ära andmine, siis sel juhul – olen süüdi," kommenteeris ta.

"Etteheidetega, mille plokk päeva jooksul aina suureneb, ma põhimõtteliselt nõus pole. Aga kui erakonna juht leiab, et ta ei saa ühe oma ministriga koostööd teha, siis tema õigus on teha otsuseid," lausus Karu.

Karu sõnul jääb sügavalt arusaamatuks tema tagasikutsumise ajastamine eriolukorra ajaks.

"Kui me oleme eriolukorras ja minu all on Kredex ja EAS, mis lähinädalatel peavad ettevõtjatele hakkama meetmetena välja maksma ja laenutagatisi andma. Olukorras, kus see tuleb võimalikult kiiresti käivitada, et ettevõtted ellu jääks, siis see vangerduse ajastus on minu jaoks arusaamatu. Kui uus inimene võtab minu rolli üle ja ettevõtted saavad oma raha kätte, siis on kõik okei. Minu hirm on see, et see takerdub," rääkis ta.

Karu sõnul ei saanud põhjuseks olla erakonda mittekuulumine, kuigi EKRE juhid tema liikmeks astumist kindlasti soovisid.

"Selle diiliga oli nii, et me leppisime kokku, et erakonna soov on, et ma astuksin erakonna liikmeks. Ma ütlesin omalt poolt, et ma ei ole selleks valmis, et võtame mõtlemisaega, lükkame muud asjad enne käima. Paar kuud tagasi rääkisime sellest uuesti, siis oli mu sõnul sama ja erakonna juhid võtsid selle sellisena vastu, et mõne aja pärast räägime uuesti. Viimase kuu aja jooksul pole olnud võimalik erakonna liikmelisuse peale väga mõelda," rääkis Karu, ning lisas, et ta taha üldse erakonda astuda. "Siiani ei taha, ükskõik mis erakond," lausus ta.

Karu sõnul ei ole mõtet talle ette heita ka poliitilist kogenematust, sest erakond tuli ise tema jutule, kui neil uut ministrikandidaati oli vaja. Samuti ei sa tema sõnul olla põhjuseks vaidlus e-valimiste üle, sest IT ja väliskaubanduse minister ei otsusta, kas e-valmiste korda muuta või need üldse ära keelata.