Soome peaminister Sanna Marin (SDP) rõhutas kolmapäeval peetud pressikonverentsil, et Uusimaa isolatsiooni lõpetamine on eelkõige põhiseadusest ja parlamendi põhiseaduskomisjoni tahtest tulenev samm.

1,7 miljoni elaniku ja 26 omavalitsusega Uusimaa isoleeriti muust Soomest märtsi viimasel nädalal. Siis oli põhjus ülejäänud Soomest tunduvalt suurem koroonaviiruse esinemistihedus.

Nüüd on Soomes mitmes piirkonnas olukord samasugune, seega õiguslikku alust just Uusimaa isoleerimiseks enam ei ole. Põhiseadusega garanteeritud liikumisvabaduse piiramine on Soome seaduste järgi ka erakorralises olukorras võimalik vaid äärmise hädavajalikkuse korral.

Epideemia haripunkt pole veel läbi

Soome valitsus soovib siiski endiselt, et riigis välditaks igasugust asjatut liikumist. Peaminister Marin toonitas pressikonverentsil, et olukord on endiselt tõsine ning koroonaviiruse haripunkti pole Soomes veel läbitud.

"Selges soome keeles öeldult: praegu ei ole õige aeg suvilatesse sõita," ütles Sanna Marin.

Siseminister Maria Ohisalo (Roheline Liit) sõnul kahanes liikumine üle Uusimaa piiride 2,5 nädalat kestnud isolatsiooni ajal kolmandikuni tavapärasest. Kokku kontrolliti poolt miljonit maakonnapiiri ületajat.

Uusimaa liikumispiirangute ajal oli üle maakonna piiri võimalik liikuda vaid pakilistes ametiasjus ning äärmiselt tõsistel isiklikel põhjustel.

Uusimaa maakond hõlmab muu hulgas Soome pealinna Helsingi, riigi suuruselt teise linna Espoo ning suuruselt neljanda linna Vantaa.