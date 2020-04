Tallinna koolides jätkatakse distantsõppega käesoleva kooliaasta lõpuni ja see on ka koolide eelistus, ütles linnapea Mihhail Kõlvart teisipäeval pärast kohtumist linna koolijuhtidega.

Kõlvarti sõnul tehti koolijuhtidega ühine otsus, et koolimajades sel õppeaastal enam õppetööga ei taasalustata. Erandeid tehakse lähtuvalt valitsuse otsustest, kuid ka piirangute leevendamise juhul lubatakse vaid korraga ühe õpilase konsultatsioone ja järeleaitamistunde.

"Lisavõimalused võivad tekkida ainult siis, kui mai alguses tuleb valitsuse poolt täiendavaid signaale. Siis saame otsustada, kas mai keskpaigast saab rakendada ka lisaõppevorme, näiteks üks ühele konsultatsioonid või järeleaitamine. Ja kas saab õppetööd korraldada vabas õhus, seda me hakkame otsustama ainult siis, kui tulevad lõplikud signaalid valitsuse poolt," rääkis Kõlvart

Kõlvarti sõnul lähtutakse järgmistes otsustes sellest, et koolide eelistus on distantsõpe. See tähendab, et isegi kui linnavalitsus otsustab, et kahe inimesega (õpetaja ja õpilane) kohapealsed konsultatsioonid ja järeleaitamistunnid on võimalikud, ei tehta seda koolidele kohustuslikuks.

"Need võimalused on ka praegu olemas, õpetajatega saab konsulteerida e-kanalite kaudu ja me eeelistame sellist vormi ka alates maikuu keskpaigast. Küsimus on selles, kas saab korraldada kontaktkonsultatsioone mai keskpaigast ja selleks vajame eelkõige valitsuse signaali. Isegi kui see võimalus tekib, on koolide eelistus jätkuvalt ikkagi e-kanalid ja mittestatsionaarne õpe," ütles linnapea.

Gümnaasiumi sisseastumiseksamid samuti kontaktivabad

Mismoodi viiakse läbi koolide lõpueksamid, ei saa praegu Kõlvarti sõnul veel öelda, sest oodatakse haridus- ja teaduministeeriumi suuniseid. Praeguseks on otsustatud, et kindlasti toimuvad eksamid kontaktivabalt.

"Gümnaasiumide sisseastumiseksamid teeme igal juhul kontaktivabas vormis ja praegu hakatakse seda tehniliselt ette valmistama. Esialgu on meil kokkulepe, et sisseastumiseksamid peaksid toimuma mais-juunikuus," ütles Kõlvart.

Distantsõppe nõue õppeaasta lõpuni puudutab ka linna huvikoole. "Mai keskpaigani on see igal juhul ainuvõimalik vorm. Mai keskpaigast, juhul kui olukord lubab, saame lisada täiendavaid vorme. Aga kontakttunnid, konsultatsioonid ja järeleaitamine ei saa olla koolide jaoks obligatoorne vorm," märkis Kõlvart.