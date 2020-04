Üle-eelmisel nädalal jõudis Soome üks partii kriisivaruameti tellitud kaitsemaskidest, kuid need osutusid testimisel haiglakasutuseks kõlbmatuteks. Kriisivaruameti väitel ei vastanud maskide kvaliteet lubatule ning amet nõudis seetõttu Onni Sarmaste firmalt osa rahast tagasi.

Kolmapäeval teatas Soome ringhääling Yle, et nende andmetel on Sarmaste politsei poolt kinni peetud. Enne seda otsiti Sarmaste kodu läbi ning mees viidi käeraudades minema. Politsei tundis huvi ka Sarmaste luksusauto vastu, mille mees ostis väidetavalt maskitellimuse eest saadud rahaga.

Politsei konkreetselt Sarmaste kinnipidamist ei kinnitanud, külla aga teatati ühe maskihankega seotud kahtlustatava vahi alla võtmisest. Politsei teatas ka kahe luksusauto konfiskeerimisest. Sarmaste ostis väljaande Seiska andmetel kohe pärast maskihanke lepingu sõlmimist Bentley ja Porsche. Väljaande andmetel maksis riik Sarmasto ettevõttele 4,98 miljonit eurot.

Sarmaste suhtles vahetult enne kinnipidamist Ylega ning kurtis, et Soome keskkriminaalpolitsei on tema pangaarvel külmutanud 2,7 miljonit eurot. Sarmaste kirjutas enda sõnul politseile selgitust maskihanke kohta.

Soome politsei algatas eelmisel nädalal uurimise seoses ebaõnnestunud kaitsemaski hankega, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lisaks püüab sealne kriisivaru amet ühelt Eestisse registreeritud ettevõttelt juba makstud raha tagasi saada. Tegu on OÜ-ga The Look Medical Care, millega on seotud Soome seltskonnameediast tuntud Tiina Jylhä. Firmalt tellitud kaitsemaskid ei jõudnud iial Soome, sest Eestis peatas Luminor pank väikefirma kohta kahtlaselt suure summa liikumise.

Ettevõtte lükkas esitatud süüdistused tagasi ja nõudis raha vabastamist ning kriisivaruametilt lepingu täitmist.