Aas: riik peaks Air Balticu asemel toetama oma lennundusettevõtteid

"Siin on kõlanud ka mõtteid, et äkki räägiks veel Air Balticust. Kõigepealt ma arvan, et Eesti maksumaksja rahaga peaks toetama Eesti ettevõtteid. Aga siin on ka oluline majanduslik põhjus, Air Baltic on praegu loobumas oma väikestest ja jääb lendama suuremate lennukitega ja ma arvan, et päris keeruline saab olema selle Eesti ühenduste taaskäivitamine suurte lennukitega. Eesti enda ettevõte lennukipark on selleks kindlasti sobilikum," ütles Aas "Aktuaalsele kaamerale".

Nordica lennundusgrupp küsib riigilt abipaketina üle 20 miljoni euro, millest kuni pool läheks osakapitali tõstmiseks.

Mitmed koalitsioonierakonna Isamaa poliitikud on avaldanud kahtlust Nordica toetamise otstarbekuses ja vihjanud, et ühendusi Tallinnast võiks tagada mõni teine lennukompanii, näiteks Air Baltic.

Valitsus asub Nordica toetamist arutama neljapäeval.