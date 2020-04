Aab tahab panna inimesed avalikes kinnistes ruumides maske kandma

Riigihalduse minister Jaak Aab tegi valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski, teatas rahandusministeerium.

Valitsus soovib eriolukorra piiranguid lõdvendades avada järk-järgult muuseumid, kaubanduskeskused, teatud osas koolid ja teised asutused.

"Maski kandmise kohustus on eriti aktuaalne perioodil, kui hakatakse COVID-19 eriolukorra meetmeid leevendama. Mitmed riigid kohustavad piirangute leevendamisel kandma avalikes ruumides näomaski või –katet. Kusjuures lubatud on nii kirurgilised maskid, muud näomaskid kui ka isetehtud maskid," ütles Aab pressiteate vahendusel.

Selline nõue ja praktika väljendavad kindlasti ühiskonna solidaarset pingutust viiruse leviku tõkestamisel, lisas Aab.

"Minu hinnangul on maski kandmine igapäevaselt võimalik. Kohalikel omavalitsustel, haiglatel, hoolekande- ja riigiasutustel on tänaseks vähemalt ühe kuu varu isikukaitsevahendeid. Kauplustes ja apteekides on erinevad maskid vabalt kättesaadavad ning kuna pakkumine lähinädalatel kasvab, siis loodetavasti langevad ka maskide hinnad," rääkis Aab.

Aabi sõnul tuleks eelistada kirurgilist kaitsemaski, kuid on olemas ka teisi variante: "Kui hoitakse piisavalt vahemaad avalikes kohtades, sobivad ka teised näokatted."

"Võime me kõik olla potentsiaalsed viirusekandjad. Ohtu viirust levitada vähendavad sotsiaalse distantseerumise nõuded, aga ka maskide kandmine," ütles Aab.

Majandusminsiteerium teatas kolmapäeval, et pärast praegu suletud kaubanduskeskuste avamist tekib uue täiendava nõudena kohustus kauplusi külastada kaetud nina ja suuga ehk inimesed peavad kandma kas maske, visiire või salle, mis nina ja suu kataks.