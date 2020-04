Selleks suurendatakse ettevõtte aktsiakapitali ja loobutakse eelmise aasta dividendide väljamaksmisest, vahendas Läti ringhääling transpordiministeeriumi neljapäevast teadet.

Aktsiakapitali suurendatakse 49,91 miljoni euro võrra ning samuti jääb ettevõtte käsutusse 4,51 miljoni euro mahus dividende 2019. aasta eest.

Läti transpordiministri Talis Linkaitsi sõnul peaks selline toetus aitama Riia lennujaamal, mis on regiooni tähtsaim, stabiliseerida oma tegevus, mille paiskas segi COVID-19 pandeemia.

"Ma olen kindel, et kui eriolukord tühistatakse, siis vajavad nii meie inimesed kui ka ettevõtjad mugavaid lennuühendusi teiste Balti riikide ja Euroopaga. Praegu, kui nõudus on vähenenud, on oluline tagada lennujaama töövõime," ütles Linkaits.

Eelmine aasta oli Riia lennujaamale majandusnäitajatelt kõigi aegade parim, ettevõte teenindas 7,8 miljonit reisijat. Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu on nüüd aga lennud praktiliselt peatunud - võrreldes eelmise aasta aprilliga on Riia lennujaama läbinud reisijate arv kahanenud 99,9 protsenti.

Koroonakriisi mõju ulatus lennujaama tööle ei ole täpselt teada, seepärast on ettevõtte juhtkond töötanud välja mitu erinevat tegevusplaani erinevateks arengustsenaariumideks, kuidas oleks võimalik jätkata lennujaama tööd ning samas minimeerida kulusid.

Valitsuse toetuss peaks võimaldama lennujaama opereerimise ning tagama ka käimasolevate investeerimisprojektide jätkumise.

Riia lennujaam teatas neljapäeval, et on märgatavalt vähendanud 500 töötaja palkasid ning vajadusel on ettevõte valmis juunis drastiliselt töötajate arvu vähendama.