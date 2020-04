Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste hinnangul vähenes ehitusaktiivsus esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes Tallinnas ja lähiümbruses ligi poole võrra, mille juures jaanuaris ja veebruaris avaldasid ehitussektorile negatiivset mõju ka kinnisvaraturult tulenevad muutused, mis ei olnud koroonaviirusega seotud. Teisisõnu, oleks ehitusaktiivsus Eliste sõnul tänavu langenud ka ilma eriolukorrata.

Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütiku Igor Habali sõnul on järgmistel kuudel müüki tulevate korterite arvu keeruline prognoosida. "Viimase kahe aasta statistika põhjal on keskmiselt müüki paisatud üle 700 korteri kvartalis, seega võiks optimistlikuma stsenaariumi puhul järgmise kolme kuu jooksul jääda see arv 400-500 juurde, pessimistlikuma stsenaariumi puhul jääks uute korterite arv alla 200," ütles ta.

Huvi uusarenduste vastu on jätkuvalt olemas ja käive pole täielikult kadunud, siiski on prognooside kohaselt ees ootamas suurem langus.

"Tulenevalt aktiivsuse langusest on langenud ka müük, tõenäoliselt näeme lähikuudel 50-protsendilist ja ka suuremat müügi langust," ütles Habal.

Eliste märkis, et inimesed on asunud üles ütlema suulisi kokkuleppeid kinnisvara ostuks, laiapõhjalist võlaõiguslikest lepingutest väljumist, millepuhul kaotaks ostja 10-20 protsenti sissemaksuraha, ei ole veel näha.

Uute korterite müük on Eliste sõnul väga vaevaline ning lähikuud toovad nii mõnegi projekti osas pakkumishindade langetamise.

Arco Vara Kinnisvarabüroo tegevjuht Elari Tamme sõnul on tehingute arv küll langenud, kuid see ei tähenda, et kinnisvaraturg oleks kinni pandud nagu hotellid. "Kinnisvarabürood on leidnud lahendusi, kuidas edasi tegutseda," märkis ta, tuues näiteks virtuaaltuurid ja pankade veebipõhised laenulahendused.

Tamme sõnul on turu aktiivsus arusaadavalt tunduvalt langenud, kuid huvi langus puudutab peamiselt neid, kes praegu ei saa kinnisvara osta või on veel ebakindlad. Järgneva kolme kuu jooksul valmiva uue kinnisvara broneeringute hulk langenud tunnetuslikult umbes poole võrra. "Raha ei ole ju kuskile kadunud, kui on soov osta ja pangalaenu võimalus on ka olemas. Küsimus on ainult tempos."

Arendajad tõmbavad uutele projektidele pidurit

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on uut kinnisvara turule lisandumas, arendajad tõmbavad varasemalt plaanitud projektidele aga pidurit.

Uusi projekte lisandub veel nende arvelt, millega on juba varasemalt alustatud.

Näiteks projektid, kus on juba ehitatud neli või viis maja saavad juurde ka kuuenda. Samas võib tema sõnul ka kahe käe sõrmedel lugeda plaanitud projekte, millest on juba loobutud. "Selge on see, et ega majade ehitamist naljalt pooleli ei jäeta, sest see on kõige suurem katastroof, majad ehitatakse ikka lõpuni."

Sooman lisas, et prognooside tegemine on praeguses hetkes kasutu, kuna turuolukorda ja tarbijate käitumist on raske ette ennustada. Tarbijate kindlustunne on praeguseks aga väga madal.

"Majanduslikus mõttes oleme alles kriisi eelõhtul," sõnas Sooman. "Väga suured sektorid on nii kõvasti pihta saanud, et eks see meelsus kandub ka kinnisvarasse."

"Midagi, mida meile eelmine kriis õpetas on see, et Eesti ei ole mingi püha paik, mis jääb puutumata teiste riikide probleemidest ja ka kinnisvarasektor ei jää puutumata teiste sektori probleemidest," märkis ta.