USA-s suri veteranidekodus koroonaviiruse tõttu 68 hoolealust

Ühe inimese surma põhjused on esialgu teadmata. Veel 83 riikliku hooldekodu elanikku ja 81 töötajat on andnud positiivse testi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hooldekodus viiakse läbi uurimist, et teha kindlaks, kas haigestunutele võimaldati piisavat arstiabi.

Hooldekodu on aastaid vaevelnud personalipuuduse käes ning seetõttu tuli veterane ümber paigutada ja hooldajaid erinevate üksuste vahel jagada.

"See toimus kõik väga kiiresti, väga kiiresti ja ma usun, et see läks nii, kuna viisime veterane ühest üksusest teise ja ka personal liikus erinevate üksuste vahel. Ja alguses ei antud meile korralikke isikukaitsevahendeid," rääkis veteranikodu hooldaja Joan Miller.