Kui eelmisel nädalal tekkis mure, et oli näha nakatumise tõusu kuni 50-aastaste tallinlaste hulgas, siis täna on näha selles grupis nakatumise langust, ütles kolmapäeval terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov.

Kui eelmisel nädala oli üsna tõsine mure, kuidas käituvad nakatumise kõverad ning kas nakatunute arv Tallinnas kasvavab või stabiliseerub, siis täna võib öelda, et positiivne dünaamika on jälgitav ka Tallinna regioonis, ütles Popov. "Eelmise nädalal oli mure, et inimesed vanuses kuni 50 Tallinnas olid need, kes olid rohkem nakatunud. Täna me näeme ka selles grupis langustrendi," märkis ta.

Popovi sõnul võib praegu öelda, et Tallinnas on haigestumise tipp selja taga. "See juhtus 16. kuni 20., 21. aprillini. Et olla kindel, et liigume allapoole, siis vaatame testimise tulemusi, mis on ka langustrendis," lausus Popov.

Tallinnas on praeguse seisuga nakatunute esinemissagedus üks 3000-le, mis tähendab, et Tallinnas liikudes on 0,03-protsendine võimalus sattuda kokku koroonainfektsiooniga inimesega.

Koroonaga nakatunuid on kolmapäevase seisuga Tallinnas 140, kõik on epidemioloogide jälgimisel. 175 inimest, kes on nakatunute kontaktsed, on samuti jälgimisel ja nende puhul on olemas võimalus, et nad haigestuvad, ütles Popov.

Kahe kolmandiku Tallinna patsientide puhul on selgeks tehtud, kus ja kuidas on nakatutud, veerand patsientidest aga pole suutnud selgitada, kus võiks nakatumine aset leida. "See on faktor, mis ütleb meile, et meil pole veel ideaalne pilt käes. Tegeleme probleemiga ja peame olema ettevaatlikud avalikes kohtades ja sotsiaalne distantseerimine on endiselt oluline," ütles Popov.

Popovi sõnul ei saa öelda, et Tallinnas oleks tekkinud kolded, kus on korraga palju nakatunuid. Samamoodi ei saa markeerida ühtki kindlat piirkonda pealinnas, kus nakatumiste arv oleks märkimisväärselt suurem kui mujal.

Tallinna nakatunute hulk moodustab kolmveerandi kogu Harjumaal nakatunutest.

Tallinnal valmib oma väljumisstrateegia

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles kolmapäeval, et kuigi ka pealinn lähtub eelkõige valitsuse otsustest, siis tuleb arvestada Tallinna kui kõrge asustustihedusega omavalitsuse omapäraga ning samas tempos teiste omavalitsustega pealinna piiranguid leevendada ei saa.

Kõlvarti sõnul valmistatakse praegu ette Tallinna väljumismisstrateegiat, kus on konkreetne ajagraafik ja tegevused eriolukorrast väljumiseks. "Ma arvan, et järgmiseks nädalaks oleme valmis plaaniga välja tulema," märkis Kõlvart.

Kõlvart sõnul analüüsiti pragust olukorda Tallinnas ning otsustati, et pealinn pole võimeline tagama mänguväljakute ja välijõusaalide desinfitseerimist nagu valitsuse korraldus ette näeb ning seetõttu jäävad linnale kuuluvad spordi- ja mänguplatsid esialgu suletuks.

"Pole võimalik tagada tingimusi, mis korralduses välja toodud ehk peale iga kasutuskorda trenažööre desinfitseerida. See ei ole meie puhul reaalne. See peaks tähendama, et iga 55 linnale kuuluva trenažööri juure seisab ametnik ja desinfitseerib," lausus linnapea.

Kõlvarti sõnul on ka mänguväljakute ja välijõusaalide avamine väljumisstrateegia osaks. "Väljumisstrateegia üheks osaks saab olema konkreetsete kuupäevade, millal saame avad nii jõulinnakud kui mänguväljakud kui koerte väljakud," ütles Kõlvart.