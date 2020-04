Lennujaam: Wizz Air hakkab juulis lendama Lvivi ja Harkivisse

Piletid on juba müügil Wizz Airi kodulehel. Wizz Air on varem teatanud, et plaanib jätkata lendamist mai keskpaigast Kiievisse ja juuni algusest Khuthaisisse. Täpne lendude alguskuupäev selgub lähiajal.

"Tegemist on suurepärase uudisega tänastes oludes, mis näitab, et lennufirmad soovivad liinidele tagasi tulla ja usuvad Eesti turu taastumisse. Ukraina on suur ja kasvav turg ning uued sihtkohad avavad meile äris ning turismis täiendavaid võimalusi. Loomulikult tuleb uusi liine avades silmas pidada eriolukordade lõpetamisi, riigipiiride avamist ja riikide soovitusi reisimiseks, aga jää on hakanud liikuma ning me usume lendude järkjärgulisse taastumisse," rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ütles, et Ukraina on väga hästi hakkama saanud COVID-19 viiruse tõrjumisega. "Olukorda võeti tõsiselt, piirangud kehtestati aegsasti ja ulatuslikumaltki kui Eestis ning sellega hoiti ära pandeemia plahvatuslik levik. Usun, et mais hakkab Ukraina end taas avama," tõdes Kuusk.

Tallinna Lennujaam märkis, et ettevõtte liiniarenduse meeskord teeb igapäevaselt koostööd lennufirmadega, et lennuliiklust esimesel võimalusel taastama hakata.

Lennuliikluse taastamist vaadatakse kahe etapina. "Esimeses järgus on oluline taastada majandusele olulised ühendused, et saada Euroopa oluliste ärikeskustega otseliinid uuesti tööle ning pakkuda võimalusi ka mugavateks ümberistumisteks. Teine etapp on seotud puhkusereisi sihtkohtade taastamisega, et pakkuda inimestele võimalusi reisida ning aidata sellega kaasa ka meie majutus- ja toitlustusasutuste tõusule. Täna usume, et taastumine ei saa olema kiire ja me jõuame 2019. aasta mahtudeni alles 2022. aastal," lisas Pärgmäe.

Hetkel on Tallinnast võimalik lennata kolm korda nädalas Lufthansaga Frankfurti ja Belaviaga Minskisse. Aprillis taastas Finnair Tallinn-Helsinki lennuliini, mis alustas ühe lennuga nädalas, järgmistel nädalatel on oodata lendude lisandumist liinil.