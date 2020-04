Eesti Post tõstab kirjade ja pakkide saatmise hindu

Siseriikliku lihtkirja saatmisel tekib kaks erineva kandekiirusega teenust: kiri ja ekspresskiri, teatas Eesti Post. Praegu saab kirja saata lihtkirjana, mis edastatakse üleandmisele järgnevaks tööpäevaks ning teenuse hinnaks on 0,65 eurot.

Alates 31. maist saab valida kahe võimaluse vahel: kas kiirem ja kõrgema hinnaga ekspresskiri (edastamine üleandmisele järgnevaks päevaks) või soodsam valik, kus kiri edastatakse kolmandaks tööpäevaks. Kirja hind on 90 senti ja ekspresskirja hind 1,50 eurot.

Ekspresskirja saatmiseks tuleb kasutada spetsiaalset oranži ümbrikku, millele on juba trükitud postmark.

"Teiste riikide kogemus on kinnitanud, et siseriiklike kirjade ja postkaartide puhul rahuldab enamikku saatjaid see, kui kohaletoimetamine toimub mõne päeva jooksul," ütles Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel. "Teistelt riikidelt saadavad tasud lähtuvad aga ekspresskirja hinnast ning uus hind võimaldab küsida teistelt riikidelt sissetulevate postisaadetiste käitlemise eest õiglasemat tasu."

Välisriikidesse kirja saatmisel kehtib kõikidesse maailma riikidesse saatmiseks hind 1,90 eurot.

"Universaalse postiteenuse hinnamuudatuse eesmärk on kindlustada esmatasandi postitöötajate palgatõus ning tagada postiteenuste jätkusuutlikkus ja kvaliteet," lisas Arumeel.

Riigisiseste standardpakkide puhul teenuses muudatusi ei ole ja tõuseb ainult hind. Näiteks maksab postkontorist postkontorisse 1-2-kilose paki saatmine alates 31. maist 5,56 eurot (varem 4,08 eurot), aga 19-20-kilose paki saatmine 11,50 eurot (varem 8,40 eurot), teatas Eesti Post.

Rahvusvahelise standardpakkide puhul on edaspidi ühtlustatud tähtmaksikirja ja standardpaki teenused: kuni ühekilostel standardpakkidel on sarnaselt maksikirjale kolm kaaluvahemikku ja kaaluvahemikus 0-2 kg kehtib sama hind kui tähtmaksikirjal.

Näiteks maksab nii Soome saadetav standardpakk kui tähtmaksikiri kaaluga kuni 0,25 kg 31. maist 7,50 eurot (varem tähtmaksikiri 5,50 eurot, standardpakk 16,88 eurot).

Maksikirja tasuga ühtlustamise ning raskemate pakkide kaalukategooriate liitmisel osade kaalukategooriate tasud osadesse riikidesse saatmisel ka langevad.

Uued hinnad jõustuvad 31. maist.