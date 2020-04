Kai Realo: vajame viirusega koos elamise plaani

"Me ju teame, et me peame hakkama selle viirusega koos elama. See viirus ei ole kuhugi kadunud, me oleme ta alla surunud. Kui meie eesmärgiks on mitte ühtegi haigestunut, siis ma arvan, et selline karantiinis hoidmine kestab igavesti. Kui me saame aru, et tegelikult me peame nüüd edaspidi tegelema sellega, et hoida oma riskirühmasid, hoidma ära seda suurt haigustumise plahvatust, siis tegelikult tuleb hoopis teised meetmed rakendada. Ehk, et iga valdkond lisaks exitile peab välja mõtlema ka selle, kuidas siis see norm edasi elamiseks on," ütles Realo.

"Sellist plaani vajame me kõik. Kuidagi tuleb edasi elada ka siis, kui näiteks sügisel see viirus aktiveerub. Kuidas me kaitseme üksteist? Kuidas me ise võtame vastutuse inimestena?," küsis ta.

"Kriis muudab tarbijate käitumist"

Realo sõnul toob kriis kaasa eelkõige muutuse tarbija käitumises. "Kui me räägime kapitalismist, siis see on ju tegelikult nõudluse ja pakkumise vahekord. Ja täna me endiselt väljume kriisist pakkumisega, mis meil oli enne kriisi. Et meil on asjad, mis meil on täna juba valmis tehtud ja mida me oleme harjunud tegema ja tootma ja teenuseid pakkuma. Aga mis muutub, on nõudlus ja nõudlusel on kaks suunda. Üks on see, et sa lihtsalt ei saa enam lubada neid asju, sest sul ei ole tööd enam nii palju. Teine pool on see, et inimeste käitumine muutub. See kriis on meid õpetanud teistmoodi tarbima ja teistmoodi asju nägema," lausus Realo.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, kas Realo on praegusel ajal mõelnud kuulsale ütlusele, et inimesele tuleb anda kala asemel õng ja sellega saab ta kõhu täis kogu ülejäänud elu.

Realo sõnul ei ole praegu õnge andmise koht, hetkel tuleb vaadata seda, kellel on õngitsemise oskus. Valitsus tegeleb tema sõnul teatud mõttes poliitilise kala jagamisega. "Mulle tundub, et natuke on sinna eraisiku vaatesse mindud. Et mina tahan, et minu elus oleksid sellised asjad ka pärast kriisi ja mina tahan, et need inimesed oleksid õnnelikud pärast seda kriisi," märkis Realo.

"Kärped ei ole töötajatelt palga ära võtmine"

Realo, kes Circle K-s inimesi koondama ja palkasid kärpima ei ole pidanud, ütles, et palgakärped ei olegi asi, mida kriisis esimese asjana tegema peaks.

Realo rääkis, et paljud inimesed justkui vaatavad kärpeid kui töötajatelt palga ära võtmist. "Tegelikult see ikkagi päris nii ei ole," lausus Realo.

"Ega kokkuhoid ei ole koonerdamine. Inimeste palkade kallale minemine esimese asjana ei ole õige lähenemine," sõnas ta.

"Riik peaks vaatama asju üldisemalt. Mis on need efektiivsusmeetmed? Mida me saame ära jätta? Mida me saame teda teistmoodi? Mida me saame teha odavamalt?"

"Me ei ole kartellis, me ei ole liigkasuvõtjad"

Ojakivi küsis Realolt, mida ta ütleb nendele inimestele, kes ütlevad, et Eesti kütusemüüjad on ahned ja on moodustanud kartelli.

"Ma ütleksin nendele inimestele seda, et iga riik on väärt seda valitsust, mis neil on ja kõik need maksud ja kõik need otsused seadusandluse osas, mis koormavad hetkel kütuse müüki - need on kunagi tehtud, neid on peetud õigeteks. Ja ei hakka täna seda arutama, kas need on õiged või valed. Aga olukorras, kus me enne tänast olime diislikütuses, kus 60 protsenti ja rohkem on kütuses maksud ja kui me paneme veel sinna juurde veel kõik nõuded, mis on seotud koos biolisandite lisamisega ja kõikvõimalike atmosfääri õhukaitse seaduse nõuete täitmisega, siis see ei ole odav," selgitas Realo.

"Me ei ole kartellis, me ei ole liigkasuvõtjad. Me oleme ettevõtjad, kes üritavad ka oma eluga toime tulla," sõnas Realo.