Peaminister kutsus rootslasi seniseid pingutusi jätkama

Rootsis on viirus nõudnud ligi 2600 inimelu. Kuigi valitsus ei ole liikumispiiranguid kehtestanud, järgivad rootslased valitsuse soovitusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erinevalt teistest riikidest ei ole Löfveni valitsus toitlustuskohti kinni pannud. Senistel andmetel on näiteks kaardimaksed vähenenud vaid 30 protsenti. Samas on restoranides käimine vähenenud 70 protsenti, kuid see on oluliselt parem kui Soomes või Saksamaal, kus kukkumine oli 100 protsendi lähedane.

Rootsi valitsus eeldab, et käesoleva aasta majanduslangus on seitse protsenti.

Peaminister kinnitas, et pärast kriisi tehakse järeldused, kas oleks võinud midagi teisiti teha.

"See päev tuleb, mil saame öelda, et see on nüüd läbi. See päev tuleb, mil paneme hommikul raadio tööle ja kuuleme muid uudiseid, kui vaid surnute ja haigestunute arvu. See päev tuleb, mil saate külastada oma sugulasi vanadekodus või võtta vastu oma perekonda. See päev tuleb, mil saate reisida pere juurde, minna mägedesse, pidada kauaoodatud pulmi või elada tavapärast elu. Jah, see päev tuleb, kui vaatame koroonakriisile tagasi. See tuleb. Aga see pole veel saabunud. Pole isegi lähedal. Aga see päev tuleb," rääkis Löfven.