Ravimile kasutusloa andmiseks tehakse Euroopa Liidus praegu kiireid ettevalmistusi, kuid teated on seni vastuolulised. Nii ütles Rootsi ravimiameti nakkusosakonna juhataja Charlotta Bergqvist TV4-le, et remdesiviiri kasutuselevõtu uuringud on eriti kõrge prioriteediga ja et otsus võib tulla lähipäevade jooksul; samas ütles Bergqvist Rootsi raadiole antud intervjuus, et otsuse tegemine võtab tõenäoliselt siiski kauem aega, vahendas Yle.

Bergqvisti sõnul tehakse praegu alles uuringuid ning pole sugugi kindel, et remdesiviir Euroopa Liidus üldse kasutusele võetakse.

Teadaolevalt on ravimi kasutamisel kaasnähud, ravimi kasutamine võib kahjustada patsiendi maksa, kirjutab Yle.

Laupäeval sai teatavaks, et remdesiviir sai USA regulaatoritelt heakskiidu erakorraliseks kasutamiseks koroonaviiruse patsientide ravil.

Remdesiviiri arendas välja USA ettevõte Gilead Sciences.