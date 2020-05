Trump: USA-l on aasta lõpuks vaktsiin koroonaviiruse vastu

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et Ühendriikidel on vaktsiin uue koroonaviiruse vastu olemas selle aasta lõpuks.

"Me oleme väga kindlad, et meil on aasta lõpus, aasta lõpuks olemas vaktsiin," ütles Trump usutluses Fox Newsile.

Ta märkis samuti, et kavatseb ärgitada taasavama septembris koole ja ülikoole.

Trumpi hinnang on optimistlik, arvestades, et enamiku asjatundjate hinnangul kulub vaktsiini loomiseks parimal juhul 12-18 kuud. Pole ka mingeid tagatisi, et toimivat vaktsiini üldse välja töötada suudetakse.

President ütles end olevat õnnelik, kui mõni teine riik suudab USA teadlasi edestada. "Kui see on mõni teine riik, võtan mütsi maha," lubas ta. "Mul on ükskõik, peaasi, et vaktsiin toimiks."

Küsimusele riskidest inimkatsete ajal, kui see protsess liigub tavatult kiiresti, vastas Trump: "Nad on vabatahtlikud. Nad teavad, millesse ennast segavad."

President tunnistas samas, et ta ruttab vaktsiiniprognooside osas omaenda nõunikest ette.

Arstide sõnul ei tohiks ma seda öelda, möönis Trump, ent lisas: "Ma ütlen, mida mõtlen."