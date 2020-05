Trump: koroonakriis on hullem kui Pearl Harbori või 11. septembri rünnakud

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et uue koroonaviiruse pandeemia tagajärjed on löönud Ühendriike valusamalt kui Pearl Harbori ründamine Teise maailmasõja ajal või 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud.

"See on hullem kui Pearl Harbor. See on hullem kui Maailma Kaubanduskeskus. Ja seda poleks eales pidanud juhtuma," ütles ta Valges Majas ajakirjanikele.

Jaapanlaste üllatusrünnak Hawaii osariigis asuvale Pearl Harbori mereväebaasile 1941. aasta 7. detsembril tõmbas Ühendriigid Teise maailmasõtta.

Sarnaselt vallandasid 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud Ühendriikide kaks aastakümmet kestnud sõjategevuse, mille terrorivastase võitluse egiidi all korraldas Washington sõjalisi operatsioone Iraagis, Afganistanis ja teistes riikides. Terrorirünnakuis sai surma umbes 3000 inimest, neist enamik New Yorgis asunud Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornides.