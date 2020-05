Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul ei ole praegustes tingimustes kontserni taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni esmase avaliku aktsiapakkumise (IPO) läbiviimine füüsiliselt võimalik ning see jääb ootama majanduse stabiliseeriumist.

Sutter sõnas ettevõtte majandustulemuste tutvustamisel, et börsil on toimumas ajaloolised rallid, mis teevad esmaemissiooni pea võimatuks. Lisaks märkis ta, et valitsuse kehtestatud piirangute tõttu pole võimalik ka käia investoritele pakkumist tutvustamas. "Praegusel ajal ei ole IPO läbiviimine füüsiliselt võimalik."

Ettevõte ise aga on Sutteri sõnul väga heas olukorras. Ta märkis, et esmapakkumine on võimalik läbi viia siis, kui majanduses tekib vähegi stabiilsust ning majandus hakkab taaskord toimima.

Sutteri sõnul on Enefit Green kontserni kõige kasumlikum osa ning ettevõte on heas konditsioonis.

Eesti Energia on Enefit Greeni IPO-t valmistanud ette mitu aastat. Tunamullu plaanis riik erastada taastuvenergiafirmast 49 protsenti.

Esimeses kvartalis ostis ettevõte ka 51,5 miljoni euroga 160-hektarise Tootsi kinnistu Pärnumaal, kuhu ettevõte plaanib rajada ligi 140-megavatise võimsusega tuulepargi.

IPO edasilükkumine Sutteri sõnul Tootsi tuulepargi ehituse algust ei mõjuta ning tuulepargi ehitus võib alata enne firma börsile viimist. "Kui nüüd ehitus on valmis ja kõik tingimused täidetud, siis ta seda ootama ei pea jääma," sõnas Sutter, lisades, et investeering annaks aga investoritele kindluse, kuidas emissiooniraha kasutatakse.