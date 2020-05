Mihhail Kõlvart ütles kolmapäeval, et tema isiklik soov on olla järgmisel sügisel toimuvate kohalikel valimistel Keskerakonna linnapea kandidaat.

ERR-i saates "Otse uudistemajast" küsis saatejuht Indrek Kiisler, kas Kõlvart on mõelnud, et ta sooviks olla kohalikel valimistel Keskerakonna linnapeakandidaat.

"Kui see oli isiklik küsimus, siis ma isiklikult ka vastan, et sooviks küll, jah. Ma näen, et ma pooleteise aasta jooksul ei suuda kõiki neid projekte ellu viia, mis mul on plaanis. Aga see on praegu ainult minu isiklik emotsioon. Mida erakond otsustab, mida otsustavad tallinlased, seda me praegu ei tea," vastas Kõlvart.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.

Praegu on Keskerakonnal Tallinna volikogus ülekaal, Kõlvarti sõnul pole aga mõtet prognoosida, mis saab järgmisel sügisel.

"Aastate jooksul oli see meie konkurentide unistus, et Keskerakond ei suudaks tagada ainuvõimu. Et ükskõik, mis valem on, tekib koalitsioon ilma meieta. Siis tuleb juba küsida nende käest, kuidas nad seda koalitisooni kokku panevad," lausus Kõlvart.