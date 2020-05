Kaks kuud sõitmisele pealemaksmist on muutnud bussifirmad ettevaatlikuks

Kuigi reisijaid on linnade vahel iga nädalaga rohkem, ollakse krisiieelsest busside täituvusest veel väga kaugel ning see tähendab, et suuremad bussifirmad taastavad liine aegamisi ja ettevaatlikult. Kaks kuud on igale liinikilomeetrile peale makstud ning see tähendab, et vähemtasuvamaid liine ei taasavatagi.

Selle nädala reede liinigraafikud näitavad, et bussiühendused Tallinna ja teiste suuremate linnade vahel on üsna hõredad.

Tallinnast Tartusse on kahe bussifirma peale kokku viis väljumist ja teises suunas sama palju. Täpselt sama palju on väljumisi terve päeva jooksul Narva ja Haapsallu. Veid parem ühendus on pealinnal Pärnuga, kuhu väljub päeva jooksul kaheksa bussi.

Hoopis hull on olukord aga Viljandiga, sest ei pealinnast sinna ega Viljandist Tallinna pole ühtegi väljumist.

Tavapärasest mai alguse graafikust ollakse väga kaugel, kuid sellel on ka arusaadavad põhjused. Suuremad bussifirmad – Lux Express ja Go Bus – lubavad, et väljumisi pannakse tasapisi juurde, kuid vähema täituvusega liind peavad kauem ootama.

Uuesti on busse liinile saatmas ka vahepeal kõik väljumised peatanud Taisto Liinid, kus oodatakse ära eriolukorra lõppemine.

Vaikne taastamine peale kaht kuud pealemaksmist

Lux Expressi statistika näitab, et aprillikuu keskmine busside täituvus oli 17 protsenti ja tuli ette ka inimtühjade bussidega sõite, ütles ERR-ile ettevõtte tegevjuht Janno Ritsberg. Mai esimesed päevad räägivad juba rõõmsamat keelt – 1. ja 2. mai peale oli keskmine täituvus 39 protsenti.

Go Busi statistika näitab midagi samalaadset. Käeoleval nädalal on kaugliinide täituvus parem kui aprillis, mil keskmine täituvus oli tavapärasest üle kahe korra väiksem, ja seda ka vähemate väljumistega, ütles ERR-ile Go Busi juhataja Andrei Mändla. "Kui väljumiste arvu poleks vähendatud, siis oleks täituvus olnud veelgi väiksem," märkis ta.

Mõlemad firmad hakkavad sellest nädalast kaugliinide bussiliiklust järk-järgult taasavama, kuid osa liine võibki jääda ajalukku.

"Juba varasemalt reisijate vähesuse tõttu sulgemisohus olnud liinide taasavamine võib võtta aega rohkem ning mõningal juhul ei pruugigi taastuda," nentis Mändla.

Praegu kehtivad piirangud aga tähendavad, et busside täituvus ei saagi tõusta nii kõrgele, et liinide taasavamine tasuvaks muutuks, märkis Janno Ritsberg. Lux Express tegi seetõttu mõni aeg tagasi ettepaneku, et riik võiks maksta kinni distantsipiirangute tõttu tühjaks jäävad kohad bussis.

"Kui eriolukord lõppeb ja piirangud jäävad, siis see tähendab, et busside täituvus saaks olla maksimaalselt 50 protsenti. See on aga liiga madal täituvus, et nulli jõuda," põhjendas Ritsberg.

Kaks kuud kestnud piirangute aeg tähendab, et firmad on käikujäänud liinidel tegelnud pealemaksmisega.

"Me oleme peale maksnud igale kilomeetrile viimased kaks kuud. Pikalt selline olukord lihtsalt kesta ei saa," ütles Ritsberg.

Mändla ütles, et ka Go Busi seisukoht on, et riik võiks kommertsvedajatele vähemalt liinide taastamise perioodil appi tulla.

Ritsbergi hinnangul võtab nii siseriikliku kui rahvusvahelise liiniliikluse mahu taastumine aega aasta kuni poolteist. "Peamine küsimus on selles, kas ja kuidas on muutunud inimeste harjumus ühistransporti kasutada. Lisaks ei toimu suvised suurüritused, mis kindlasti vähendab ka nõudlust," lausus ta.

Taisto ootab ära eriolukorra lõpu

Taisto Liinid tühistas kõigi oma reiside väljumised 23. märtsil.

Ettevõtte esindaja Jan Landrat ütles ERR-ile, et kui eriolukord lõppeb, on plaan hakata bussiliine teenindama hakata järk-järgult, üksikute liinide haaval. "Eks me ootame veel praegu infot, et eriolukorda enam ei pikendata. Kui see lõppeb 17. maiga, siis me ühe oma bussi paneme 18. maist ka kohe sõitma," lausus Landrat.

Milliseid reise ja millistel kuupäevadel teenindama hakatakse, ei saa praegu veel Landrati sõnul öelda. "Eks me otsustame nõudluse põhjal," nentis ta.

Landrat sõnul sõltub liinide taasavamine väga palju sellest, milline saab olema meditsiiniline olukord, kas piirid avatakse, kas inimesed hakkavad üldse liikuma ning kas ja millised piirangud seatakse ühistranspordile.

Maanteeamet on andnud bussifirmadele pärast eriolukorra lõppu üleminekuperioodi, mis tähendab, et ettevõtted ei pea kohe liine teenindama hakkama või teatama, milliseid liine hakatakse teenindama ja millistest loobutakse.

Landrati andmetel kestab ülemineku periood kuus kuud ehka 180 päeva, maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson ütles aga sel nädalal ERR-ile, et bussifirmadel on muudatustest teatamiseks aega 90 päeva.

Reedest tulevad uued väljumised

Lux Express ja Go Bus aga kavandavad uusi väljumisi juba selle nädala lõpust ning järgmisest nädalast.

Ritsbergi sõnul on Lux uusi väljumisi lisanud juba viimased kuu aega, kuid kõik on käinud nõudluse järgi ja nii ka edaspidi. Suuremate linnade vahele lisatakse väljumisi alates reedest ja terve järgmise nädala vältel. Lisaväljumised tulevad Tallinna ja Tartu, Tallinna ja Narva ning Tallinna ja Pärnu vahel sõitvatele liinidele. Kaks korda päevas hakkab buss sõitma Tallinna-Kuressaare, Narva-Tartu ning Tartu-Pärnu vahel.

Mida väiksemad kohad, seda tähelepanelikumalt olukorda jälgitakse. Tallinna-Haapsalu liinile näiteks väljumisi veel ei lisata, vaid jälgitakse täituvust, lausus Ritsberg.

Andrei Mändla ütles, et Go Bus annab alates 8. maist kahe nädala jooksul taas käiku 20 väljumist erinevatel suundadel, taastatakse ka bussiühendus Saaremaaga. "Väljumisi võib selle aja jooksul lisanduda veelgi," ütles Mändla.