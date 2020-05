Koroonakriisi alguses praktiliselt lakkas linnade vaheline ühistransport, sest nii Elron kui ka bussifirmad lõpetasid reisijate vähesuse tõttu sõitmise. Viimasel nädalal on reisijate arv veidi kasvanud ja aina enam kostab nurinat ülerahvastatud bussi ja rongi kohta. Ühe ettevõtte kinnitusel on tegu põhjendamatu pahameelega.

Suuremate linnade vahelist bussiliiklust riik ei toeta ja nii sõltub selle säilimine piletitulust. Et ellu jääda, peaks busside täituvus olema vähemalt 50 protsenti, kuid eriolukorra alguses jäid bussid üleöö tühjaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Bussifirma Estonian Lines juht Priit Kivi ütles, et ettevõte on alates eriolukorra alguses vähendanud väljumisi kuskil 60 protsendi ulatuses.



Estonian Lines hakkab osaliselt väljumisi taas avama 20. maist, kuid milliseid väljumisi enam ei avata, on veel vara öelda. Kuigi viimasel ajal on aina enam kuulda nurinat, et bussides on liiga palju rahvast, peab Kivi seda põhjendamatuks.



"Inimestele pigem ei meeldi kui keegi nende kõrval istub ja see on ka mõistetav praegusel ajal," ütles Kivi.

Kivi sõnul ongi probleem selles, et kommertsvedaja ei saagi sõita pooltühja bussiga.

Bussifirma juhi sõnul on siin kaks võimalust, kas tõsta piletihinda, mis Kivi hinnangul kriisiajal ei ole mõistlik, või maksab riik tühja istekoha kinni.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson ütles, et see mõte on olnud laual majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. "Aga me ikkagi lähme seda teed mööda, et me andsime neile võimaluse ajutiselt väljumisi sulgeda ja järk-järgult turule tagasi tulla," lausus Williamson.

Kuigi bussifirmad pole veel ametit kõigist plaanitavatest muudatustest teavitanud, on Williamsoni sõnul tõenäoline, et Valka hakkab edaspidi vähem busse sõitma. Kuna Tallinna ja Tartu vahel oli väga tihe bussiühendus, siis ka selle taastumine võtab kauem aega.

"Kui eriolukord lõppeb, siis on vedajatel aega 90 päeva teha muudatusi, kui nad muudatusi ei ole teinud, siis 91 päeval peavad nad hakkama sõitma täpselt selliselt nagu nad sõitisid enne eriolukorda," rääkis Williamsin.

Kuigi Elron tihendab esmaspäevast oma sõidugraafikut, on see võrreldes koroonaeelse ajaga üsna hõre. Elroni juhi Merike Saksa sõnul on reisijaid jätkuvalt nii vähe, et majanduslikult pole võimalik tihedama graafikuga sõita.

"Meie piletitulu kukkus peaaegu 90 protsenti, siis kui reisijad ära kadusid. Ja kui nad tulevad tagasi, siis me saame piletitulu rohkem teenida ja saame ronge rohkem tagasi panna," ütles Saks.

Saks möönis, et mõnel liinil on praegu reisijaid nii vähe, et majanduslikult oleks mõtekam reisijad rongi asemel hoopis bussiga kohale viia.