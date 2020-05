Saks: majanduslikult oleks praegu mõistlik inimesi rongi asemel bussiga vedada

Koroonakriisi ajal on rongireisijate arv vähenenud ligi 80 protsenti, nii on kallis ja niigi riigi poolt suuresti doteeritud rongiliiklus muutunud veelgi kallimaks. "Kui me lähtume puhtalt majandusloogikast, siis praegu oleks mõttekam sõidutada inimesi bussidega," möönis Elroni juht Merike Saks.

Miks te siis koroonakriisi alguses lasite inimestel tasuta sõita? Rongi minnes piletimüüjaid polnud, automaadid ei töötanud, ausal sõitjal polnudki võimalust piletit osta.

Eks see olukord oli meile kõigile uus. Me võtsime klienditeenindaja maha päris alguses. Andsime inimestele, kes tundsid end ohustatuna, võimaluse koju jääda. Ka meie olime mures, sest ei teadnud täpselt, mida see haigus endast kujutab ja esialgne info oli, et see ründab just vanemaealisi inimesi ja meie klienditeenindajate keskmine vanus on 51. See oli esimene kiire samm, mida me tookord teha saime.

Kaua see tasuta ühistranspordi eksperiment rongides kehtis?

Sõit ei olnud päris tasuta, aga mõned nädalad sai niimoodi sõita, kui ei tahtnud piletit osta. Aga pileti ostmine Elroni rongides on alati kohustuslik.

Millal hakkas rongireisijate arv taas kasvama ja mis liinidega juletakse taas sõita?

Reisijate arv hakkas kasvama aprilli eelviimasel nädalal ja eelkõige nägime kasvu linna lähiliinidel ehk inimesed hakkasid taas tööl käima.

Viimastel nädalatel on tulnud mitmeid kaebusi, et kuna rongigraafik on nii hõre ja rongid lühikesed, siis tuleb tipptunni ajal rongis püsti seista. Miks te ei saatnud sel juhul liinile pikendatud koosseisse?

Pikendatud koosseise on meil piiratud arv. Me jälgime täituvust ja paljud nendest kaebustest, mis tulevad, kui me hiljem vaatame reaalset olukorda rongis, siis tegelikult ei pidanud püsti seisma. Inimesed seisid püsti, kuna ei tahtnud istuda teise inimese kõrval. Tavaliselt me oleme näinud päris palju emotsiooni nendes reisijate kaebustes, tegelik täituvus on suhteliselt madal veel.

Eile saatsite teate, et tihendate esmaspäevast sõiduplaane. Mina rongireisijana pean tõdema, et rõõmustada on veel vara. See on jätkuvalt väga hõre võrreldes koroonakriisieelse ajaga. Miks te graafiku nii hõredaks jätsite?

Ka meie peame vaatama, kuidas meil reisijad tagasi tulevad, mida teeb meie piletitulu. Meie piletitulu kukkus peaaegu 90 protsenti, siis kui reisijad ära kadusid ja kui nad tulevad tagasi, siis me saame piletitulu rohkem teenida ja saame ronge rohkem tagasi panna.

Uute väljumiste lisamine raudteel ei ole nii lihtne bussiliikluses, sest te peate kokku leppima ka rööbaste omanikuga. Kas te nõudluse kasvades üldse suudate kiiresti reageerida?

Päris kuid uue graafiku tegemine aega ei võta. Kui tavaolukorras graafikuid tehakse paari nädala jooksul, siis nii Eesti Raudtee kui ka Edelaraudtee on meile teinud väga kiiresti uued graafikud, see võtab umbes nädala.

Tegelikult maksab lõviosa rongipiletist ju riik toetusena nagunii kinni, kas tõesti on piletitulu Elroni jaoks nii oluline, et te peate sõiduplaane nii palju kärpima?

Piletitulu on kolmandik meie sissetulekust ja riigi rahakott ei ole ka põhjatu.

Mõne nädala eest oli vähemalt üks nädalavahetuse varahommikune väljumine asendatud bussiga ja seda mitte raudtee remondi tõttu. Kas selliseid väljumisi on palju, kus väikse reisijate arvu juures ongi mõistlikum vedada sõitjaid bussiga?

See võis olla eriolukorrast tingitud, tavaolukorras me asendame bussidega ikkagi need väljumised, kus meil on remondid ja kus me reaalselt ei saa sõita. Rongiga sõitmine on eelkõige tasuv siis, kui on vedada hästi palju inimesi hästi kiiresti ja võimalikult kaugele või siis linna lähedal hästi suuri masse.

Praegu on meie jaoks raske olukord, sest seda massi, mida vedada, tegelikult ikkagi ei ole. See tähendab, et niigi kallis ja riigi poolt suuresti doteeritud rongiliiklus on muutunud veelgi kallimaks. Kui me lähtume puhtalt majandusloogikast, siis praegu oleks mõttekam sõidutada inimesi bussidega.

Praegune kriisaeg on ilmselt näidanud selgelt välja, milliseid liine ei ole reisijate vähesuse tõttu mõtet enam käigus hoida.

Päris ära ei kao ilmselt kuskilt, sest on ikkagi piirkondi, kus rong on inimesele vaat et ainukene võimalus üldse liikuma saada. Eks sel põhjusel riik maksab meile toetust, et me sõidaksime neid liine, mis mitte kunagi ei hakka end ära tasuma.

Kui reisijate arv hakkab kasvama, siis distantsi hoidmine, nt 2+2 reegli järgimine pole võimalik. Kui valitsus peaks kehtestama täiendavaid turvameetmeid ühistranspordile, siis mida see Elronile kaasa toob?

Kui peaksid tulema mingid täiendavad piirangud reisijate arvu kohta, siis eks see on kallis, riigile ennekõige. Esimeses etapis on see kulukas ja kui reisijaid tuleb üle teatud piiri, siis tegelikult ei jätku meil ka enam ronge. Praktikas on see keeruline. Uksi on meil rongides neli ja kõigi nende ette panna klienditeenindaja, kes peaks siis valvama, et üle piirnormi inimesi ei tuleks inimesi või et nad kõik käituksid vastavalt kehtestatud reeglitele, siis... Meil ei ole õigust inimeste suhtes sundi rakendada, sisuliselt me peaksime siis kohale kutsuma politsei, mis lööks omakorda segi liiklusgraafiku. Ei tundu väga teostatav.

Kui suure miinusega aasta lõpus Elron arvestab või on veel mingi võimalus nulli jõuda?

Praegu me teeme kõik, et ikka nulli jõuda.

Mida te teha saate, sest ilmselt inimesed hakkavad taas rohkem autosõitu eelistama, nad ei usalda enam sõita külgkülje kõrval võõrastega?

Ma arvan, et see läheb üle. Mingi aeg inimesel on hirm, ta istub pigem autosse, aga üldiselt inimene on nii kohanev liik, et läheb natukene aega mööda, see unustatakse ja rongid on taas inimesi täis.

Bussifirmad soovivad, et riik maksaks kinni tühjaks jäetava kõrvalistme. Kas Elronil on ka plaanis küsida riigilt rohkem toetust, et oleks võimalik hoida ronge tühjemana?

Bussifirmadel on sisenevaid reisijaid suhteliselt lihtne kontrollida – seal tehakse lahti üks uks, meie puhul tulevad mängu muud argumendid. Inimesed on harjunud, et nad mahuvad igal juhul rongi, ta kasvõi seisab või istub põrandal, nagu me kahjuks oleme pilte näinud, aga ta saab rongiga sõita. Kui me nüüd ütleme, et me rohkem sisse ei lase, siis sellest tuleks suur pahameel.

Kui raha ei määraks, siis kuhu te paneksite esimesena väljumisi juurde?

Igale poole. Rongiliikluse eesmärk linna lähiliinil on, et sa lähed jaama, tuleb rong, jäid sellest maha, tuleb 15 minuti pärast teine. Kui oleks reisijaid, kes sõidaksid Tartusse, Viljandisse, Narva, siis meiega saab ju kiiresti sõita. Muidugi me paneks juurde, aga ei ole mõtet panna, sest ei ole kedagi sõidutada.

Kas tagantjärgi targana on mõni liin, mille puhul te peate tunnistama, et pingutasime kärpides üle?

Ei. Ma saan aru sellest reisijate pahameelest, et õudsalt tüütu on, kui kolm tundi peab ootama järgmist väljumist, aga kui me täituvuse numbreid vaatame, siis me sõitsime 60 protsendilise mahuga, samal ajal kui reisijate arv oli kukkunud 80-90 protsenti.

Mis teie töötajatest on kärpeajal saanud?

Mahu vähendamise tõttu me ei ole pidanud kedagi koondama. Osad on kodus vähendatud töötasuga, mõned töötavad vähendatud mahuga. Me väga loodame, et reisijate arv taastub ja 2020/2021 me saame sõita täismahus ja meil on kõiki töötajaid vaja. Kui nüüd juhtub teine laine, reisijate arv ei taastu, siis me oleme jälle uues olukorras. Eks me elame üks nädal korraga.

Teie klienditeenindajad ei kanna kaitsevahendeid. Tekib küsimus, kas neil on raudne tervis või on ettevõttel ükskõik, kas nad jäävad haigeks või mitte.

Ettevõttel kindlasti ükskõik ei ole, aga ka ajakirjanduses on nende maskide kandmise või mitte kandmise kohta täiesti vastakaid arvamusi, see on ka põhjus, miks ei ole maski kandmist kohustuslikuks tehtud. Ka meie teenindajad loevad ajakirjandust ja teevad oma otsuse vastavalt sellele, kas ta on maski usku või mitte. Me oleme kõikidele võimaldanud maske kanda. Kuni nende kandmist pole riik teinud kohustuslikuks, pole ka meie seda teinud.

Millal taastub rongigraafik sellises mahus, nagu oli kaks kuud tagasi?

Siis kui taastub reisijate arv.