Norstat: EKRE toetus tõusis aasta kõrgeimale tasemele

Reformierakonda toetas uuringu järgi 31,7 ja Keskerakonda 24,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus pole viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud. Teisel kohal oleva Keskerakonna toetus on liikunud neli nädalat järjest kergelt langevas trendis ning selle ajaga on peaministripartei toetus langenud 2,9 protsendipunkti võrra.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. aprillist 5. maini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist kodanikku.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,3 protsenti), Eesti 200 (7,5 protsenti) ning Isamaa (5,3 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,7 ja opositsioonierakondi 40 protsenti vastajatest.

Oma uuringu presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.