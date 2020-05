Artemise kokkulepete (Artemis Accords) nime alla tuntud algatusega soovitakse leida toetajaid USA kosmoseagentuuri NASA plaanile asuda juba järgmisel kümnendil paigutama Kuule mehitatud kosmosejaamasid. Uut lepingukavandit ei ole seni ametlikult Ameerika Ühendriikide liitlastega jagatud.

USA praegune valitsus ja teised kosmoseriigid näevad Kuud strateegilise ressursina kosmoses. Kuule annab teadusliku lisaväärtuse ka see, et sealt saab jätkata püüdlusi tulevikus Marsile lennata.

Artemise kokkulepete, mis on oma nime saanud NASA uue Kuu-programmi järgi, raames esitatav kavand näeks ette riikide Kuule rajatavate baaside ümber turvatsoonide kehtestamise, mis hoiaks ära teiste riikide või ettevõtete sekkumise.

Paktiga reguleeritaks ka ressursside kuuluvust, mida Kuul tegutsema asuvad ettevõtted hakkavad kaevandama.

Lähinädalatel plaanib USA alustada ametlikke läbirääkimisi kosmosevõimekusega riikidega nagu Kanada, Jaapani ja Euroopa riigid, aga ka Araabia Ühendemiraadid, keda Trumpi administratsioon peab samameelseteks Kuul maavarade kaevandamise suhtes.

Ehkki Venemaa on NASA peamine partner rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS), teda vähemalt alguses ei kaasata, kuna Pentagon peab Venemaa tegevust kosmoses kasvavaks ohuks endale.

Ameerika Ühendriigid, mis on 1967. aasta rahvusvahelise kosmoselepingu üks osalisi, näeb turvatsoonide kehtestamist Kuul kosmoselepingu ühe kõige vaielduma artikli ellurakendamise võimalusena. 1967. aasta kosmoselepingus on öeldud, et riigid ei tohi Kuu ega teiste taevakehade suhtes hakata kehtestama oma suveräänsust, seda nii nende kasutamise, okupeerimise või muude vahendite abil.

"See ei ole territoriaalne pretensioon," ütles üks Reutersiga vestelnud anonüümne allikas. Turvatsoonid, mille suurus hakkab vafieeruma olenevalt seal toimuvast tegevusest, võimaldavad kosmoses tegutsejate vahelist koordinatsiooni ilma, et tehniliselt mõnda territooriumi kuulutataks kellegi suveräänsuse alla kuuluvaks, selgitas allikas. "Mõte on selles, et kui lähened kellegi tegevusalale ja nad on selle ümber kuulutanud välja turvatsooni, siis pead nendega juba eelnevalt läbi rääkima ja kokku leppima turvalise tegutsemise viisid," rääkis anonüümsust palunud allikas.

Artemise kokkulepped oleks osa Trumpi administratsiooni plaanist minna mööda ÜRO rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimise protsessist ja saavutada selle asemel leping samameelsete riikidega. Selle põhjuseks on, et ÜRO protseduurid on väga pikaajalised ning riikidega, mis ei tegutse kosmoses, oleks sellised läbirääkimised ebaproduktiivsed, selgitas üks USA administratsiooni ametnik Reutersile.