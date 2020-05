Viljandi järve äärde võib kerkida kaks spaahotelli, sest linn on kehtestatud selleks kaks detailplaneeringut. Kohtuotsuse tõttu peab aga linn tühistama teise detaiplaneeringu, mis on vastuolus loodus- ja keskkonnakaitse tingimustega.

Viljandi eelmine linnapea Ando Kiviberg leiab, et kuna Viljandil on väga suur potensiaal turismilinnana, ei tohiks linnavalitsus mitme spaahotelli rajamise võimalusest loobuda.

"Näiteks võrreldes Kuressaarega jääme me ikkagi oma võimaluste poolest maha. 2013. aastal oli Viljandis umbes 500 voodikohta, praegu on neid umbes 600 kandis. Kuressaares oli tol ajal 2200. See tähendab tegelikult võimalust nii spordisündmuste korraldajatele kui ka kultuurisündmuste korraldajatele ja ka aastaringselt külaliste vastu võtmise võimekust," rääkis Kiviberg.

"Aga antud detailplaneering, mille ümber siin poleemika käib, kui sellest loobuda, siis Viljandi linn võtaks võimaluse edasisteks arenguteks. Mida Viljandi linn saab teha, on need kohtuotsuses osundatud uuringud läbi viia ja vastavalt tulemustele ka vajadusel seda detailplaneeringut kohandada, aga mitte kindlasti sellest loobuda," sõnas Kiviberg.

Ka Viljandi linnapea Madis Timpson (RE) on seda meelt, et Viljandisse mahub mitu spaahotelli, kuigi kedagi teist peale Rakvere Aqva spa, kes ehitab järve äärde 150-kohalise spaahotelli, praegu silmapiiril pole, aga see võimalus peaks jääma.

"Kindlasti ma selle arutelu linnavalitsuse lauale viin. Minule isiklikult tundub mõistlik, kui me kogu seda ala seal vaatame ühtse tervikuna. Ja kui konkurents seda välja kannatab ja keegi investor tahab ehitada, siis miks mitte," sõnas Timpson.

Koroonakriisi tõttu on Rakvere arendaja Viljandi spaahotelli porojekteerimise ajutiselt peatatnud. Madis Timpson on kindel, et hotel valmib kokkulepitud ajal.

"Mina olen arendajaga suhelnud ja arendaja ütles, et kuna olukord on selline nagu ta praegu on. Keegi ei tea, mida tulevik toob, siis nad momendil on aktiivse projekteerimise peatanud. Kui nüüd viiruseaeg läbi saab ja kui nad leiavad võimaluse selle aasta jooksul seda projekteerimist jätkata, siis ma arvan, et see tähtaeg ei pruugi ohus olla. Nad on praegu juba üle miljoni euro sinna kulutanud ja umbes pool miljonit läheks veel projekteerimise peale. Ettevõtjast tuleb aru saada, aga ma olen siiski optimistlik," lausus Timpson.