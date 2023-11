Viljandi spaa arendajale uue ajapikenduse andmise otsus on veninud mitu kuud

Viljandi järve äärde rajatava ujula ja spaahotelli arendaja Aqva Hotels esindaja Raivo Tamm saatis mai lõpus linna- ja vallavalitsusele uue palve lükata ujula avamine 1. septembrile 2026, sest koroonaviiruse levikust alguse saanud ja Ukrainas käiva sõja tõttu võimendunud keeruline olukord on vähendanud ettevõtte tulu. Arendaja ei suuda täita omafinantseeringu nõuet, pangad selleta aga laenu ei anna.

Viljandi valla- ja linnajuhid ootavad nüüd arendajalt täiendavaid selgitusi, enne kui volikogud hakkavad lepingu pikendamist arutama.

"Tore, et nad on nüüd projekti valmis teinud ja tegelikult linn on ka ehitusloa välja andnud. Ootaks siis võib-olla ka tõesti, et siin midagi valmima hakkaks, et oleks konkreetne ja selge, mismoodi me peaksime siis koos linnaga selle lepingu pikenduse ja võib-olla siis ka tingimused üle vaatama," rääkis Viljandi vallavanem Alar Karu.

"Ma arvan, et kui me selle kirja ära saadame arendajale ja arendaja leiab omale investori ja sõlmib vastavad lepingud, annaks nagu kindlust linnale ja vallale, siis me pikendame selle lepingu ikkagi ära. Kui seda kindlust meil ei ole, siis on leping läbi," rääkis Viljandi linnapea Madis Timpson.

Viljandi linnavolikogu katkestas lepingu pikendamise arutelu reedel. Päev varem esitasid vallavolikogu opositsiooni kuuluvad saadikud volikogule eelnõu ajapikendust mitte anda, selle asemel tuleks valla kulul ehitada ujula hoopis Viiratsisse.

Vallavanem Alar Karu leiab, et valla ülesanne pole rahva raha eest spaasid ehitada.

"Viljandi vald on edasi liikunud hoopis teises suunas – on kokku lepitud kogukondadega, et me igasse valla piirkonna lasteaeda ehitame ujumise algõppeks basseini," ütles Karu.

Kuni uut ujulat pole, ajab Viljandi läbi Jakobsoni kooli ujulaga, mida külastavad 13 kooli lapsed, lisaks linnarahvas.

"Tõenäoliselt iga viljandlane elab spaahotelli ehitamisele kaasa. Ootame ja vaatame, mis saab. Seda juttu on juba nii pikalt räägitud, et enne ei usu, kui päriselt kopp on maha löödud," ütles Viljandi Jakobsoni kooli direktor Tauno Tilk.