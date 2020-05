Diisliaktsiisi langetamisega oodatakse, et inimesed hakkavad rohkem tankima Eestis ja maksuraha jääb riiki, ütles rahandusminister Martin Helme (EKRE).

Helme avaldas ka lootust, et aktsiisilangetus jõuab võimalikult kiirelt ja täies mahus ka tanklatesse.

Langetuse tulemusel on diisli aktsiisimäär Eestis sama, mis Leedus ja odavam kui Lätis, kus see on 414 eurot. Kuna Leedus mõjutavad diisli lõpphinda veel mitmed tegurid, nagu Eestist erinev biolisandi nõude rakendamine ja kohalik rafineerimistehas, siis Leedu hinnatasemest jääb diisli hind Eestis siiski pisut kõrgemaks, kuid peaks jõudma samale tasemele Lätiga, märgiti rahandusministeeriumist.

Koos diislikütuse määraga langeb ka rida muid kütusemäärasid, mis on diisliga seotud. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär langeb 133 eurolt 100 eurole 1000 liitri kohta ja hind eeldatavasti 4 sendi võrra liitri kohta.

Kerge kütteõli aktsiisimäär langeb 493 eurolt 372 eurole 1000 liitri kohta analoogselt diislikütusega ja hind eeldatavalt 14,5 eurosendi võrra liitri kohta. Kerge kütteõli tarbimine on Eesti marginaalne. Raske kütteõli aktsiisimäär langeb 559 eurolt 422 eurole 1000 kilogrammi kohta.

Uus aktsiisimäär kehtib kaks aastat. Koos käibemaksuga on diislikütuse aktsiisilangetuse mõju riigieelarvele sel perioodil miinus 158,3 miljonit eurot, teatas ministeerium.

Langeb ka elektri ja gaasi aktsiis

Alates 1. maist väheneb maagaasi aktsiisimäär 79,14 eurolt 40 eurole 1000 kuupmeetri kohta ja elektrienergia aktsiisimäär 4,47 eurolt ühele eurole megavatt-tunni kohta.

Muudatuste tulemusel langeb maagaasi aktsiisimäär 2017. aasta tasemele ja kodumajapidamistele tähendab see maagaasi odavnemist 7,1 protsenti, teatas ministeerium.

Gaasiaktsiisi üldine langetus ei puuduta intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjaid, kes saavad teatud tingimuste korral kasutada soodusaktsiisimäära 11,3 eurot.

Eestis kasutab maagaasi oma kodu kütmiseks, vee soojendamiseks ja toidu valmistamiseks üle 100 000 leibkonna, kes 2018. aastal tarbisid kokku 67 miljonit kuupmeetrit maagaasi.

Lisaks väheneb kütteainena kasutatava vedelgaasi aktsiisimäär pea kaks korda, 107,71 eurolt 55 eurole 1000 kilogrammi kohta, mis on ligikaudu 2017. aasta aktsiisimäära tase.

Elektrienergia aktsiisimäär väheneb maikuust 4,47 eurolt ühele eurole megavatt-tunni kohta ehk Euroopa Liidu lubatud miinimummäärale. Tarbijatele toob see kaasa elektrihinna odavnemise 3,1 protsendi võrra, kuna elektriaktsiis moodustab elektri lõpphinnast üksnes väikese osa, märgii ministeeriumi teates.

Ka elektri ja maagaasi uued aktsiisimäärad kehtivad kuni 2022. aasta 30. aprillini.