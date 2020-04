Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles ERR-ile, et kindlasti võib oodata aktsiisilangetuse mõjul kütusehinna langemist alla ühe euro ka mujal.

"Maailmaturul on kahjuks hinnad tõusuteel, see on siin nüüd negatiivne moment. Täna on diislikütuse hind tõusnud 2 sendi jagu liitrist ja bensiinihind 1 sendi võrra. Eks nad siin liiguvad selliselt kord alla, kord üles," sõnas Vaht.

Vaht märkis, et mure pole globaalselt kütuseturult kusagile kadunud, laod on kütust täis, toodetud toornaftat ei ole kusagile panna ning see hoiab kütusehindu kogu selle aasta madalal. Kütusehinnad ei hakka tõusma enne, kui OPEC otsustab piisavas mahus tootmist kärpida.

Vahti sõnul pole Jetoili hinnalangetusel otsest turult tulenevat põhjendust. Ometi on ka Alexela valmis turul toimuvate muutustega kaasa minema ja hinda langetama. "Oleme samamoodi valmis selleks, et me hinda liigutame," lisas ta.

"Ma julgen arvata, et me näeme ikkagi üle Eesti alla eurost hinda, vaatamata sellele, et hetkel on kütusehind natuke tõusnud," märkis Vaht.

Nädala alguses prognoosis Vaht, et ka 95-oktaanise bensiini hind langeb paari-kolme sendi võrra, praeguseks on bensiini hind maailmaturul aga sendi võrra tõusnud.

"95 osas on tegelikult sama seis nagu on diislikütusega, viimastel päevadel on ta tõusnud. Arvasin, et paar senti võiks see allapoole tulla, eilset hinnaliikumist vaadates ma nii julgelt seda ei lubaks," märkis ta.

"Lõpuks on konkurents see, mis hinda liigutab. Tarbijatel on väga selge ootus," lisas ta. "Ma usun jätkuvalt, et [diislikütuse hind] läheb alla euro. Esimene väiksem tanklakett on seda juba teinud. Ei oska arvestada, millest tulenevalt," märkis Vaht.

Valitsus otsustas langetada majanduse abipaketi meetmete hulgas 1. maist diislikütuse aktsiisi, kütusemüüjad lubasid reedest langetada hinda 14,5 senti liitri kohta. Neljapäeva hommikul maksis diislikütuse liiter Tallinnas 1,199 eurot, mis tähendaks hinna langemist vähemalt 1,054 eurole.