Hestia hotellid koondavad üle 190 töötaja

"Ootamatult väljakujunenud olukord ja pea üleöö langenud käive on meie jaoks enneolematu. Püüdsime kollektiivset koondamist viimase hetkeni vältida ja optimeerisime igati kulusid aga paraku on tänaseks selge, et turism ei taastu nii kiiresti kui lootsime ja kogu senise tööjõu jätkuvalt ootel hoidmine ei ole võimalik," ütles grupi tegevjuht Kaisa Mailend pressiteates.

Grupile kuulub kokku üheksa hotelli. Eesti hotellidest kuus asuvad Tallinnas ja üks spaahotell Laulasmaal, kaks hotelli asuvad Riias. Vaatamata eriolukorrale on Eesti hotellidest avatud Hestia Hotel Europa ja Hestia Hotel Susi Tallinnas ning 1. mail taasavati piiratud teenustega Laulasmaa Spa uksed. Ülejäänud neljas Eesti hotellis on tegevus peatatud.

Mailendi sõnul on kõikide hotellide lähitulevikus avamine suure küsimärgi all. "Kriisist väljumise plaanid Eestis ja lähiturgudel annavad märku, et turismisektori taastumine saab olema aeglane ja on lükkunud määramatusse tulevikku, mistõttu peame kriitilise pilguga üle vaatama ja ümber tegema oma tegevusplaanid nii Eestis kui ka Lätis," sõnas ta

Grupp koondab töötajad, kellele lähikuudel tegevust pakkuda ei ole võimalik ning jätkatakse oluliselt väiksema koosseisuga. Kokku plaanitakse Eestis ja Lätis koondada veidi üle 230 töötaja.

Esmajärjekorras plaanib Hestia teha olukorra paranemisel tööpakkumine senistele töötajatele. Koondamisele minevate ametikohtade nimekirja veel täpsustatakse ja ettevõte teatab need töötajatele ja töötukassale vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Seni on hotellidest kollektiivsest koondamisest teatanud Astlanda ehk Radisson Blu Sky Hotel, mis esitas koondamisteate 98 töökoha koondamiseks, Swissotel koondab 83, Nordic Hotels 80 ning Meriton 70 töökohta.