USA presidendi Donald Trumpi administratsioon koostab rahvusvahelise lepingu kavandit, mille alusel koos teiste riikidega, nagu Kanada, Jaapan, Araabia Ühendemiraadid ja mõned Euroopa riigid, alustada maavarade kaevandamist Kuul. Artemise kokkulepete (Artemis Accords) nime alla tuntud algatusega soovitakse leida toetajaid USA kosmoseagentuuri NASA plaanile asuda juba järgmisel kümnendil paigutama Kuule mehitatud kosmosejaamasid.

Reutersi teatel on välistatud projektis Venemaa osalemine, mis on venelasi tugevalt ärritanud. Venemaa kosmoseagentuuri juht Dmitri Rogozin teatas, et ameeriklaste kava meenutab USA juhitud koalitsioonivägede sissetungi Iraaki 2003. aastal, mille Venemaa mõistis hukka kui rahvusvahelise õiguse rikkumise.

Rogozini sõnul võib ameeriklaste "invasioon" Kuule või lõppeda järjekordse Afganistani või Iraagiga. "Invasiooni põhimõte on sama, olgu see Kuu või Iraak, kirjutab The Times. "Luua koalitsioon samameelsetega ja siis, ilma ÜRO või isegi NATO-ta, liikuda eesmärgi poole. Kuid see lõppeb vaid järjekordse Iraagi või Afganistaniga," teatas Rogozin.

А вы не хотите подсчитать, сколько будет стоить разработка проекта сверхмощной ракеты и лунного корабля, строительство для них новой стартовой инфраструктуры, организация пуска и посадки на Луну, организация поиска драгоценных и неразведанных запасовhttps://t.co/QOoemjJdYv — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 7, 2020

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles, et USA jätkab sellega sama joont, mis Maalgi: kes ei ole nende poolt, on nende vastu.

Artemise kokkulepete, mis on oma nime saanud NASA uue Kuu-programmi järgi, raames esitatav kavand näeks ette riikide Kuule rajatavate baaside ümber turvatsoonide kehtestamise, mis hoiaks ära teiste riikide või ettevõtete sekkumise. Paktiga reguleeritaks ka ressursside kuuluvust, mida Kuul tegutsema asuvad ettevõtted hakkavad kaevandama.

White House Gives Green Light To Commercial Space Mining https://t.co/vFfuDgQvxX pic.twitter.com/SRgCDEaQsa — NASA Watch (@NASAWatch) May 6, 2020

Venemaa võrdles USA plaani kolonialismiga. "Ajaloost on olemas näited, kui üks riik on hakanud hõivama territooriume ja allutama neid oma huvidele, ja kõik mäletavad, millega see lõppenud on," ütles Rjabkov.

Venemaa jäi Artemise kokkulepetest eemale peale seda, kui USA kosmosevägede juht kindral John Raymond teatas, et Venemaa kosmosealus oli jälitanud USA luuresatelliite.

Venemaa president Vladimir Putin teatas kaks aastat tagasi, et Venemaa saadab Marsile mehitamata missiooni 2019. aastal. See pidi teoks tehtama koos Euroopa kosmoseagentuuriga, nüüdseks on projekt lükatus aastasse 2022.