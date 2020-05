Juhani Puukooli Viimsi kaupluse juhataja Liivi Remmel ütles ERR-ile, et kaupluse käive on eriolukorra ajal kasvanud, kuid täpseid numbreid ta ei avaldanud.

"Nõudlus hakkas suurenema juba aprillis, võrreldes eelmiste aastatega nii vara suurt nõudlust ei ole olnud," ütles Remmel.

Kaubaks lähevad Remmeli sõnul erinevad viljapuud, mullad ja marjapõõsad. Mõnel päeval on ka teatud kaubad poest otsa saanud, kuid ta lisas, et siis tuleb lihtsalt uut kaupa natuke oodata.

Remmel ütles, et üldplaanis peetakse kaupluses reeglitest kinni ja inimesed seisavad järjekorras piisavate vahedega.

"Aiandus on teema, kus inimesed tahavad informatsiooni ja küsivad palju erinevate toodete kohta. Tahes-tahtmata unustavad nad vahel 2+2 reegli ära ja tulevad müüjatele ligidale, aga siis saab neile seda meelde tuletada," lisas Remmel.

Aianduskeskuse Hansaplant juhataja Indrek Naudi ütles ERR-ile, et keskuse käive on praegu võrreldes möödunud aastaga kasvanud.

"Suur muldade ning värviliste multside müük näitab lähiaja trendi, et kliendid on rohkem paiksemad ning toimetavad sellel aastal aktiivemalt kodus, aedades ning terrassidel," ütles Naudi ja lisas, et praegu ostetakse kõike, mis õitseb.

Naudi sõnul kasvas eriolukorras hüppeliselt tellimuste arv ka veebikeskkonnas.

"Võibolla tekkis emadepäeva eelsel laupäeval mõningaid momente aianduskeskuses, kus aktiivsete ostjate vahel oli distantsi hoidmine kohati häiritud ja keeruline, kuid see oli ajutine ja kiirelt mööduv nähtus," ütles Naudi ja lisas, et tavapäraselt saab keskuses kõiki reegleid järgida.

Samas ütles aiandus- ja kodukeskus Hortese juhatuse esimees Mare Eltermann ERR-ile, et nende kaupluses nõudlus kasvanud ei ole.

"Müügid ja kliendivoog on vähenenud. Samas kaubavaliku osas küll suuri muudatusi ei ole," lisas Eltermann.