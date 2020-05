Tornios kolmekordistus Soome-Rootsi piiriületuste arv

Piiriületuste arv Tornios, kus asub lõunapoolseim Soome ja Rootsi vaheline maismaaühendus, kasvas viimasel nädalavahetusel eelnevaga võrreldes üle kolme korra. Piiriliikluse kasv on pannud muretsema Lääne-Soome tervishoiuvõimud.

Reedest pühapäevani ületas mõlemat pidi kokku läänepiiri 7260 inimest, nädal varem oli see 2100, mis tähendab 245 protsenti suuremat piiriületuste arvu, vahendas Soome ringhääling Yle piirivalve andmeid.

Läänesuunaliste piiriületuste arv hakkas tõusma möödunud nädala lõpus, kui inimesed hakkasid kasutama oma põhiseaduslikku õigust piiri ületada. Siiski on piiriületuste arv praegu ainult murdosa sellest, mis oli enne, kui Soome valitsus otsustas 19. märtsil koroonaepideemia tõttu kehtestada Soome-Rootsi piiril kontrolli. Soome piirivalve hinnangul ületas Tornios enne kontrolli kehtestamist iga päev piiri umbes 38 000 inimest.

Piiriületuste arv paneb meedikud muretsema

Suurenenud piiriületuste arv valmistab muret piirkonna tervishoiuvõimudele. Länsi-Pohja haiglarajooni meditsiinijuht Jyri J. Taskila kutsus inimesi Rootsi külastamist hoolikalt kaaluma. "Inimesed peaksid ise hindama, kas on vaja piiri taga käia," ütles Taskila. "Me ei taha inimeste elu piirata, kuid oleme mures, et juhtumite arv suureneb," lisas ta.

Tihenenud liikumine Rootsi ja Soome vahel võib avalduda piirkonnas suurenevas koroonakkuste arvus kahe kuni kolme nädala pärast, märkis Taskila.

Lääne-Soome on Helsingit ümbritseva Uusimaa regiooni järel suhtarvult kõige suurema koroonaviirusega nakatunute arvuga regioon.