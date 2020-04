Soome välisminister Pekka Haavisto ütles ERR-ile, et Soome ministrid on koroonaviiruse kriisi algusest peale Eesti kolleegidega pidevalt infot vahetanud ja nõu pidanud. Tema hinnangul on koostöö hea ja tihe, ministrid on vastastikku vahetanud telefoninumbreid ja võivad vajadusel alati naabermaa kolleegile helistada.

"Üldiselt, kui olen olnud valitsuse nõupidamisel, kus kõne all piiride küsimus, olen kohe teavitanud ka Eesti kolleegi Soome valitsuse otsustest ja see on toiminud probleemideta," rääkis Haavisto.

Ka teisipäeval oli tal video-nõupidamine Eesti välisministri Urmas Reinsaluga.

"Sain häid uudiseid, et Eestis on olukord üsna hästi kontrolli alla saadud ja uusi viirusejuhtumeid on vähe," ütles Haavisto. Ta lisas, et mis piiridesse puutub, siis Soome on seadnud piirangud kõikidele piiridele ning lisaks laevaühendustele nii Eesti, Rootsi kui Saksamaaga.

"Peamine põhjus on selle, et meil ei ole sadamates olnud võimekust kontrollida saabujate tervist kui laevadel on palju rahvast," rääkis Haavisto.

"Loomulikult teame väga hästi, et paljud eestlased on raskes olukorras, kuna on jäänud Soome tööd tegema. Oleme nende tööpanuse eest väga tänulikud. Teame, et nad ei ole pikka aega oma peret näinud, kuna laevaühendust ei ole," lisas Soome välisminister.

Eeloleval pühapäeval hakkab Soome valitsus arutama muuhulgas seda, missuguse ajakavaga võiks hakata piiri avama. Haavisto ei vastanud otseselt küsimusele, kas Eesti võiks saada piiril leevendusi enne kui Rootsi, kus viiruse-olukord on hoopis teine.

"Sellele ei oska ma praegu vastata, sest kuuleme alles lähematel päevadel meie terviseasjatundjatelt, kuidas nemad olukorda näevad ja nende analüüside põhjal siis tegutseme." Ta lisas, et terviseameti uuema hinnangu järgi ei pruugigi viiruse tipp tulla mais, nagu seni arvatud, vaid lükkub sügise poole ja sellest sõltuvad ka otsused.

Haavisto ei usu, et Euroopa Liidu riigid võiksid lähiajal teha ühise otsuse piiride avamiseks. Küll on aga kõigi ühine õppetund, et Euroopa on üsna kehvalt varustatud nii kaitsevahendite kui ka ravimitega ja sõltub liiga palju Aasia toodangust, Hiina kaitsevarustusest. Soome välisministri hinnangul hakkab Euroopa Liit suurendama oma kriisi-varusid ja mõtleb ka selle peale, kuidas kriisivarusid Euroopas toota, kus neid võiks hoida.

Teine õppetund on see, et edaspidi tuleb läbi mõelda, kuidas aidata neid liikmesriike, kus esimesena kriis puhkeb. Praegu ei saanud Itaalia ja Hispaania piisavat ja veenvat abi nii kiiresti kui oleks pidanud ja see kriitika on täiesti õigustatud. Kolmas õppetund on Haavisto see, kuidas sellisest kriisist väljuda ja seda koordineerida.

"Soovin, et oleks rohkem ühist arutelu. Paljud riigid sõltuvad ju suuresti turismist, aga veel enne turismi taastumist peaks töö- ja äritegevusega seotud liikumine normaalseks muutuma," kirjeldas Haavisto.

Mitmes riigis on veel viirust palju ning on loomulik, et nendele piirkondadele kehtivad piirangud kauem. Ka Soome teeb oma otsused vastavalt tervise-olukorrale. Kui otsus leevenduste kohta tuleb, hakkavad need Haavisto sõnul kehtima ilmselt mõne päevaga, aga kõik piirangud ei kao korraga

"Võimalik, et on veel mingeid nõudmisi: kaitsevarustuse suhtes, reisijate arvu suhtes kas laevad võivad olla päris täis, võib-olla ka nii, et liikuda võivad töötajad, aga mitte veel turistid need on kõik asjad, mille kohta otsust veel ei ole. Muidugi, kui mingid piirangud jäävad kehtima, peavad piiriametnikud olema valmis kontrollimiseks, nii et mõni päev ikka läheb."

"Mõistame hästi, et Soome ja Eesti on väga lähedased, Soomes on tööl palju eestlasi, paljudel soomlastel on Eestis suvilad ja nad on harjunud oma puhkust Eestis veetma, nii et kui terviseolukord lubab, siis need piirid avanevad esimesena," ütles Soome välisminister Pekka Haavisto.