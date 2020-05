Politsei pidas õigusteadlase Zhangi kinni päev pärast seda, kui ta oli kirjutanud avaliku kirja, milles nimetas riigi konstitutsiooni võltsiks ja kutsus poliitikuid üles sellele oma vastuseisu väljendama. Zhang soovis ka demokraatlikke valimisi, teatas ajaleht The Times.

"Kahjuks on meie riigi konstitutsioon võlts. Konstitutsioon peab väljendama inimeste poliitilist tahet, kes ei juhi riiki otse, mitte aga väljendama monarhi või partei poliitilist tahet. See ei ole seadus, mille alusel Hiina rahvas kehtestab ja reguleerib avalikku võimu, vaid see on manuaal valitsevale parteile oma režiimi juhtimiseks," lisas Zhang.

Zhang avaldas oma kirja laupäeval sotsiaalmeedia platvormil WeChat, vähem kui kaks nädalat enne seda, kui tuleb kokku Hiina Rahvavabariigi parlament. Hiina rahvakongressi iga-aastane istung algab 22. mail, kuid selle algust oli koroonaepideemia tõttu kolm ja pool kuud edasi lükatud.

Ligi 3000 liikmega Hiina rahvakongress on põhiseaduse järgi on küll riigi kõrgeim seadusandlik võim, kuid tegelikkuses on see rohkem fassaad, mis allub igal tasandil Hiina kompartei kontrollile. Rahvakongress valitakse küll viieks aastaks, kuid see peab istungeid ainult paari nädala jooksul kevadel. Valdav enamus kongressi liikmetest on kommunistliku partei liikmed.

"Ma ei usu, et te olete Hiina rahva legitiimsed esindajad nagu ma ei usu ka, et rahvakongress on legitiimne parlament," kirjutas Zhang. Ta lisas, et kongressi delegaatide vahel ei toimu sisulist debatti riigi poliitika üle.

Ilma reaalse põhiseaduseta jääb modernse poliitilise süsteemi ehitamine Hiinas unistuseks, tõdes Zhang.

"Delegaadid, te võite hääletamisel käituda nii nagu olete teinud varasemalt, jäädes kätt tõstvaks masinaks. Aga te võite ka valida meie riigi kriiside ja probleemidega tegelemise, võttes ajaloolise vastutuse, juhatades sisse uue poliitilise stsenaariumi ja andes meie riigile parema tuleviku. Kui te otsustate seda teha, siis jääb teie nimi ajalukku Hiina põhiseadusliku valitsuse sisseviijatena, teid jäävad mäletama põlvkonnad. Inimesed, kes tulevad meie järel, on teile tänulikud," kirjutas Zhang.

Kunagi Shanghais asuva Ida-Hiina poliitika- ja õigusteaduste ülikooli juuraprofessporina töötanud on olnud valitsuse häälekas kriitik. Tema sotsiaalmeedia kontod suleti 2011. aastal pärast seda, kui ta kutsus üles kaotama ülikoolis poliitihariduse loengud. Kaks aastat hiljem ta vabastati professori kohalt.

Zhangi asukoht on pärast seda, kui ta pühapäeva õhtul oma elukoha väravast Shanghais kaasa võeti, teadmata ja temaga ei ole võimalik ühendust saada, ütlesid tema sõbrad.