Putini pressiesindajal diagnoositi koroonaviirus

Peskov kinnitas teisipäeval, et ta andis positiivse koroonaproovi, vahendas Reuters Vene meediat.

Peskovi sõnul on ta haiglas.

"Jah, ma olen haige. Ma saan ravi," ütles Peskov.

Peskovi sõnul kohtas ta Putinit silmast silma viimati rohkem kui kuu aega tagasi. Kreml on öelnud, et Putini tervist kaitstakse rangelt ning ta saab vajadusel Venemaa parimat ravi.

Putin on peamiselt teinud kaugtööd Moskvast väljas asuvast presidendi kodust ning ta on pidanud hulga kohtumisi video teel. Silmast silma kohtus ta teisipäeval Venemaa naftafirma Rosnefti juhi Igor Setšiniga.

Venemaal on koroonaviirus tuvastatud ka mitmel ministril. Koroonaviirus on diagnoositud peaminister Mihhail Mišustinil, kultuuriminister Olga Ljubimoval ja ehitusminister Vladimir Jakuševil.

Kokku on riigis koroonaviirus tuvastatud rohkem kui 232 000 inimesel, surnud on üle 2100 inimese.

