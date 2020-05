Putin tunnistas neljanda Vene ministri nakatumist

"See pole saladus - ma arvan, et Valeri Nikolajevitš on paranenud koroonaviirusest. Ma olen arenguid lähedalt jälginud, nagu ka teiste valitsuse liikmete olukorda. Tundub, et nad paranevad samuti ja pöörduvad tagasi tööle," ütles Putin.

Varem on haigusesse nakatumisest teatanud Venemaa peaminister Mihhail Mišustin, ehitusminister Vladimir Jakušev ja kultuuriminister Olga Ljubimova.