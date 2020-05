Viiruseoht sundis Venemaad võidupidustusi koomale tõmbama

President pidas 20-minutise kõne Kremli müüri äärse sõjamemoriaali juures, selle asemel et juhatada tuhandete sõdurite ja sõjatehnika paraadi.

Venemaast on viimastel nädalatel saanud Euroopa suurim koroonapandeemia kolle, kus juba kuus päeva järjest on teatatud rohkem kui 10 000 uuest nakkusjuhtumist päevas. Sestap on Krem sunnitud suurejoonelisi plaane kärpima.

Kremlil oli kavas pooleteistunnine paraad 15 000 sõjaväelase, ajalooliste sõjamasinate ja uusimate raketisüsteemide osavõtul. Seda jälginuks Punase väljaku tribüünilt sõjaveteranid ja maailma liidrid nagu Prantsuse president Emmanuel Macron.

Sündmusega näidanuks Venemaa end Nõukogude Liidu saavutuste pärijana ja esitanuks oma tõlgenduse Teisest maailmasõjast, mis võideti tänu miljonite Nõukogude sõdurite ennastsalgavale ohverdusele.

Paraadil välja tuua kavatsetud relvad pidanuks demonstreerima Venemaa staatust suurvõimuna, mis otsustab saatuse konfliktides nagu Süüria sõda, ehkki rahvusvaheline kogukond ei taha sugugi leppida Krimmi äravõtmisega Ukrainalt.

COVID-19 jõulise leviku tõttu Euroopas oli Putin sunnitud aprilli keskel raske otsuse lagetama ja paraadi ära jätma.

"Ohud seoses epideemiaga, mille haripunkt ei ole veel möödas, on äärmiselt suured," tunnistas president. "Sellepärast ei ole mul õigust alustada paraadi ettevalmistustega."

Putin plaanis pidada pidupäeval televisiooni vahendusel kõne, mis käsitleb nii ajaloosündmusi kui praegust kriisi.

Venemaa presidenr Vladimir Putin pidi 9. mai paraadist Moskva Punasel väljakul loobuma ning pidi tegema telepöördumise. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Alexei Druzhinin

Paraadi püütakse asendada ilutulestiku ja lennuetendustega paljude Venemaa linnade kohal.

Moskva linnapea manitseb aga elanikke koju jääma ning vaatama etendust televiisorist või rõdult, kui see juhtub olema.

Õhtul kell seitse on kõigis Venemaa 11 ajavööndis vaikuseminut.

Valgevene president Aleksander Lukašenko seevastu koroonaviirust ei karda ja traditsiooniline paraad 5000 sõjaväelase osavõtul saab teoks nagu igal aastal.

"Me ei saa teisiti," ütles Lukašenko reedel.

Võidupüha sõjaväearaad viiakse läbi ka autoritaarses Türkmenistanis, kus ei ole seni teatatud ühestki koroonaviirusse nakatumisest.