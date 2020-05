Venemaa uurib Lääne lehtede väiteid koroonasurmade mahavaikimisest

Venemaa side- ja meedia järelevalveamet Roskomnadzor asus uurima ajalehtedes The New York Times (NYT) ja Financial Times esitatud väiteid, et riigis manipuleeritakse koroonasurmade statistikaga, näidates hukkunute arvu tegelikust väiksemana.

Roskomnadzor alustas uurimist Venemaa infoseaduse paragrahvi 15 alusel, mis käsitleb ebaõige info levitamist riigis, mis võib ohustada rahvatervist või ühiskondlikku turvalisust, vahendas uudisteagentuur Interfax.

USA väljaanne The New York Times kirjutas 11. mail, et Moskvas on jäetud statistikast välja umbes 1700 koroonasurma. Leht näitas Moskva linnavalitsuse statistikale toetudes, et aprillis oli Vene pealinnas 1700 surma rohkem kui viie varasema aasta aprillikuu keskmine näitaja. Arvestades, et ametlike andmete kohaselt suri aprillis Moskvas 642 inimest koroonaviiruse tagajärjel, tegi NYT järelduse, et koroonasurmade arvu on ametlikes andmetes mitmekordselt vähendatud.

Financial Times aga kirjutas, et Moskva perekonnaseisuameti andmeil registreeriti linnas aprilli jooksul 11 846 surma, mida on 18,4 protsenti rohkem kui 2019. aasta aprillis (siis suri 10 005 moskvalast) ja mis on viimase kümne aasta keskmisest surmade arvust aprillis (9866) viiendiku võrra suurem.

Moskva tervishoiuametist öeldi, et surmade statistikat ja kuist dünaamikat ei ole korrektne võrrelda ja selle põhjal ei tohi teha järeldusi tendentsidest. COVID-19 diagnoosid on väga täpsed, kinnitas ameti esindaja.

Venemaa välisministeerium nimetas NYT ja FT artikleid "alusetuteks spekulatsioonideks" ja "järjekordseks Venemaa-vastaseks sensatsioonihimuliseks valeuudiseks". Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova lubas, et ministeerium nõuab mõlemalt ajalehelt valeväidete ümberlükkamist ning selle nõudmise täitmisest sõltub nende edasine saatus Venemaal.

Ajalehest The New York Times öeldi, et nad ei kahtle oma artiklis esitatud väidete tõepärasuses. "Me oleme veendunud oma materjali täpsuses, see põhineb andmetel, mis on esitanud ametlikud riigiasutused ja intervjuudel riigiasutuste ekspertidega. Mitte ükski meie artiklis esitatud fakt ei ole vaidlustatav," ütles toimetuse esindaja Daniel Roads Interfaxile.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel oli neljapäeva pärastlõunal Venbemaal koroonaviirusega nakatunud 252 245 inimest, mis on maailmas USA järel teine näitaja. Koroona tõttu surnuid on Venemaal 2305.